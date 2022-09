BORG Mistelbach - Gymnasium in Niederösterreich im Überblick

Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief BORG Mistelbach

Genaue Bezeichnung : Bundesoberstufenrealgymnasium Mistelbach

: Bundesoberstufenrealgymnasium Mistelbach Schultyp(en) : Gymnasium

: Gymnasium Adresse : Brennerweg 8, 2130 Mistelbach

: Brennerweg 8, 2130 Mistelbach Kontakt : Tel: 02572/2341, E-Mail : borg.mistelbach <AT> noeschule.at

: Tel: 02572/2341, : borg.mistelbach <AT> noeschule.at Website : www.borgmistelbach.ac.at

: www.borgmistelbach.ac.at Direktor:in: Mag. Isabella Zins

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Das BORG Mistelbach bietet vier unterschiedliche Schwerpunkte an, die in der 5. Schulklasse starten und anschließend bis zur Matura weitergeführt werden.

Instrumental : Musikerziehung, Instrumentalerziehung, Instrument, Wahlpflichtfach Instrumentalmusikerziehung oder Musikerziehung

: Musikerziehung, Instrumentalerziehung, Instrument, Wahlpflichtfach Instrumentalmusikerziehung oder Musikerziehung Bildnerisch : Bildnerische Erziehung, Bildnerisches Gestalten und Werken, Wahlpflichtfach Bildnerisches Gestalten

: Bildnerische Erziehung, Bildnerisches Gestalten und Werken, Wahlpflichtfach Bildnerisches Gestalten Naturwissenschaftlich : Physik, Chemie, Biologie, Mathematik

: Physik, Chemie, Biologie, Mathematik Medien & Kommunikation: Arbeiten mit neuen Medien, Kommunikationslehre, Digital Solutions, Projektmanagement

Spezielle Lehr-Angebote des BORG Mistelbach

Neben den vier Schwerpunktzweigen können Schüler:innen am BORG Mistelbach im Rahmen des Projekts „ÖKOLOG“ an unterschiedlichen Lehrangeboten rund um Naturschutz, Klimaprotektion und Kultur mitwirken. Regelmäßig findet auch das „Laufwunder“ für Schüler:innen der 5. Klasse statt – ein Lauf für den guten Zweck, bei dem Geld für die Caritas gesammelt wird. Während der „Fairen Wochen“ werden sozioökonomische Umstände diskutiert und bearbeitet – beispielsweise die Frage, unter welchen Umständen Kleidung produziert wird, wo Kakaobohnen herkommen und wie viele Lebensmittel regelmäßig in der Mülltonne landen. Durch Teilnahme am europaweiten Austauschprogramm Erasmus+ können Schüler:innen am Gymnasium Mistelbach auch Auslandserfahrungen sammeln. Ein Förderprogramm für Hochbegabte ist ebenfalls etabliert. Bei der Werteerziehung besteht die Wahl zwischen Religionsunterricht oder alternativ auch Ethikunterricht. Sämtliche Fächer sind für alle Schüler:innen verfügbar – unabhängig vom Religionsbekenntnis.

Größe des BORG Mistelbach

Im BORG Mistelbach werden Stand September 2022 recht überschaubare 276 Schüler:Innen von 47 Lehrer:Innen unterrichtet. Insgesamt gibt es an dieser Schule 13 Klassen.

Anmeldung bzw. Aufnahmeprüfung

Im BORG Mistelbach gibt es für die Unterstufe keine Aufnahmeprüfungen. Hier gelten die gängigen Aufnahmevoraussetzungen für österreichische Gymnasien. Demnach sollten in der 4. Klasse Grundschule die Noten in den Fächern Mathematik, Deutsch und Lesen nicht schlechter als „gut“ sein. Für den Aufstieg in die nächsthöhere Stufe müssen zudem alle anderen Pflichtgegenstände mit einer positiven Benotung bestanden werden. Die Anmeldung erfolgt über ein einseitiges Formular, in dem gleichzeitig auch der gewünschte Zweig (für Oberstufen) wie auch die gewünschte Zusatzsprache (Latein oder Französisch) ausgewählt werden. Der Antrag muss spätestens bis zum 2. Freitag nach den Semesterferien am BORG Mistelbach eingegangen sein.