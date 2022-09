Dienstag, 13. September 2022

BORG Birkfeld: Das Gymnasium in der Steiermark im Überblick

Das Bundesoberstufenrealgymnasium Birkfeld im Bezirk Weiz in der Steiermark wurde 1971 gegründet, zunächst an der Außenstelle des BG/BRG Weiz, seit 1983 wurde das Gymnasium selbständig. Seitdem versteht sich die Schule als eine nachhaltige Bildungseinrichtung mit dem Ziel, die Schüler:innen in einer familiären Atmosphäre auf die Zukunft vorzubereiten.