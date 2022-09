Mittwoch, 28. September 2022

BORG Lienz: Das Gymnasium in Tirol im Überblick

Das Bundesoberstufenrealgymnasium Lienz in Tirol sieht sich als ein besonderer Ausbildungsort, an dem rund 270 Schüler:innen innerhalb von vier Jahren die Matura erlangen. Damit diese bestens auf die Zukunft vorbereitet sind, bietet die Schule drei Schwerpunkte an. In den Zweigen Sport, Kunst und Musik haben die Schüler:innen die Möglichkeit, Interessen zu erkennen, Kompetenzen auszubauen und sich so auf den weiteren Bildungsweg bzw. das zukünftige Arbeitsleben vorzubereiten.