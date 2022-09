Inhaltsverzeichnis:

Die Schüler:innen haben die Wahl aus insgesamt vier Schwerpunkten. Innerhalb der Schwerpunkte des kreativen Zweigs, der Informatik, Sozialmanagement sowie der Naturwissenschaften können Schüler:innen ihr Talent erforschen und nachhaltig vertiefen.

Während im kreativen Zweig zum Beispiel auf den verantwortungsvollen Umgang mit sich selbst und anderen eingegangen wird, beschäftigt sich der Informatikzweig mit technischen und wissenschaftlichen Disziplinen, welche die Schüler:innen auf IT-Studiengänge vorbereiten soll.

Der Schwerpunkt Sozialmanagement hilft Schüler:innen dabei, kulturelle, ökonomische und politische Prozesse zu verstehen, indem diese ausführlich beleuchtet und analysiert werden.

Fällt die Wahl auf den naturwissenschaftlichen Schwerpunkt, werden die Schüler:innen auf einen MINT-Studiengang vorbereitet. Der naturwissenschaftliche Zweig des BORG Hermagor umfasst 16 Wochenstunden, die sich ausschließlich mit Biologie, Physik und Chemie befassen.

Ab der 6. Klasse haben die Schüler:innen die Wahl aus verschiedenen Wahlpflichtfächern. Dazu zählen zum Beispiel Musikunterricht, eine Fremdsprache oder diverse Kreativmodule.

Spezielle Lehr-Angebote des Gymnasiums

Um der Verantwortung als UNESCO-Schule gerecht zu werden, veranstaltet das BORG Hermagor regelmäßig Projekte rund um das Thema Nachhaltigkeit. Im Rahmen der UNESCO-Projektwoche besuchten Schüler:innen vergangener Schuljahre zum Beispiel das UNESCO-Weltkulturerbe des Tempels der Langobarden.

Kompetenzen rund um den Bereich Informationstechnik erlangen die Schüler:innen des BORG Hermagor, indem sie an der Schule den europäischen Computerführerschein ablegen. Dort werden den Schüler:innen grundlegende Funktionen eines Computers sowie der Umgang mit Office-Programmen beigebracht.

Als weitere Zusatzqualifikation bietet die Schule einen Unternehmerführerschein an. Mit diesem wird den Schüler:innen ein grundlegendes Wirtschaftsverständnis vermittelt, welches sie auf den immer komplexeren Arbeitsmarkt vorbereitet.

Schüler:innen, die sich für Sprachen begeistern, können am BORG Hermagor Sprachzertifikate für Französisch und Englisch erlangen. Mit dem „Cambridge First Certificate“ wird den erfolgreichen Teilnehmern ein Sprachverständnis der englischen Sprache auf der Stufe B2 zertifiziert.

Im Bereich des sozialen Engagements veranstaltet die Schule Müllsammelaktionen. Ansonsten werden regelmäßig Ausflüge organisiert.

Größe des BORG Hermagor

Am BORG Hermagor unterrichten 22 Lehrer:innen.

Anmeldung bzw. Aufnahmeprüfung

Die Anmeldung zum BORG Hermagor findet in der Regel zwischen Mitte Februar und Anfang März statt. Dazu steht auf der Webseite des Gymnasiums ein Anmeldeformular zur Verfügung. Mit zur Anmeldung sollten die Eltern das Halbjahreszeugnis der 4. Klasse in der originalen Fassung sowie eine Geburtskunde und einen Staatsbürgerschaftsnachweis einreichen. Für die Schüler:innen, welche die Aufnahmevoraussetzungen in eine höhere Schule nicht erfüllen, ist eine Aufnahmeprüfung erforderlich, welche in der letzten Unterrichtswoche des Sommersemesters stattfindet.

Schul-Abschluss

Schüler:innen am BORG Hermagor erlangen innerhalb von vier Schuljahren die Matura.

Nachmittagsbetreuung

Außerhalb der regulären Unterrichtszeit bietet das BORG Hermagor sportlich engagierten Schüler:innen die Möglichkeit, zum Beispiel am schuleigenen Volleyball- oder Tischtennisteam teilzunehmen und Turniere zu bestreiten.

BORG Hermagor: Das Schulgebäude

Das zweistöckige Schulgebäude des Gymnasiums bietet moderne Säle für die Lehre der Naturwissenschaften und andere schulische Disziplinen.