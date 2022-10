BORG Guntramsdorf: Das Gymnasium in Niederösterreich im Überblick

Inhaltsverzeichnis:

Das BORG Guntramsdorf beherbergt sowohl ein Oberstufenrealgymnasium als auch ein Oberstufen Sportgymnasium. Die angebotene Schwerpunktsetzung der beiden unterscheidet sich entsprechend.

Schwerpunkte Oberstufenrealgymnasium:

Ab der 5. Klasse wird mit Spanisch oder Italienisch wahlweise eine weitere Sprache zum Curriculum hinzugefügt.

Ab der 6. Klasse erfolgt die Gestaltung nach Schwerpunkten gemäß der Neigungen und Interessen der Schüler:innen.

Folgende drei Schwerpunkte bietet das Gymnasium an:

Ziel ist es, Schüler:innen eine sportlichen Gesamtausbildung zu vermitteln und bietet daher theoretisches Wissen in Form von Sportkunde an. Die praktische Ausbildung umfasst neben Athletik, Turnen, Winter- und Ballsportarten auch Schwimmen und aktuelle Trendsportarten.

Ab der 6. Klasse erfolgt die Unterrichtsgestaltung zeitgemäß mit Technologieeinsatz und erfordert das Mitbringen eines eigenen Notebooks. Die Voraussetzungen hierfür sind auf der Website nachlesbar.

Neben dem elektiven Schwerpunktprogramm bietet die Schule eine Anzahl verschiedener Sportwettkämpfe, internationale Programmpunkte zur Sprachweiterbildung, Abendveranstaltungen und Exkursionen an.



Größe des BORG Guntramsdorf

Das Gymnasium beschäftigt ungefähr 40 Lehrkräfte für 340 Schüler:innen. (2018, NÖN)

Anmeldung bzw. Aufnahmeprüfung

Da das BORG Guntramsdorf sich sowohl in ein Oberstufenrealgymnasium als auch ein Oberstufen Sportgymnasium unterteilt, unterscheiden sich auch die Aufnahmebedingungen für den jeweiligen Zweig.

Aufnahme Oberstufenrealgymnasium:

Die Aufnahmebestimmungen des Gymnasiums orientieren sich nach den in Österreich geltenden Bestimmungen, nach denen in den leistungsdifferenzierenden Kernfächern die Schulnoten „sehr gut“ oder „gut“ erreicht werden müssen. Schüler:innen, die diese Ziele nicht erfüllen und höchstens ein „befriedigend“ mitbringen, können ihre Eignung im Rahmen eines Aufnahmetests unter Beweis stellen. Die Aufnahmeprüfungen finden in der Regel kurz vor Beginn der Sommerferien statt.

Aufnahme Oberstufen Sportgymnasium:

Zusätzlich zu den Aufnahmeregelungen des Oberstufenrealgymnasiums sind sportspezifische Einstufungen erforderlich. Zunächst muss sich hier für einen sportlichen Aufnahmetest angemeldet werden, zu dem außerdem eine ärztliche Bestätigung mitzuführen ist. Nach erfolgreichem Ablegen der sportlichen Eignungstests erfolgt eine zusätzliche umfassende medizinische Eignungsuntersuchung durch die zuständige Schulmedizinerin.

Genaue Daten zu Voranmeldungen, Terminvereinbarungen und Prüfungsterminen findet sich auf der Website der Schule unter den Hinweisen zur Aufnahme.

Schul-Abschluss

Der Abschluss des Oberstufenrealgymnasiums als auch des Oberstufen Sportgymnasiums ist die Reifeprüfung/Matura.

Nachmittagsbetreuung

Die Unterrichtszeiten der BORG Guntramsdorf sind nach dem Design einer Ganztagsschule angelegt. So erstreckt sich der Schul- und Aktivitätenplan von der ersten bis zur zwölften Stunde, von 08:05 bis 19:15 Uhr.

Aufgrund dieses ganztägigen Profils wird keine weitere zentral organisierte Nachmittagsbetreuung angeboten.

Bekannte Absolvent:innen des BORG Guntramsdorf

Es gibt derzeit keine bekannten Absolvent:innen des BORG Guntramsdorf.

BORG Guntramsdorf: Das Schulgebäude

Das Gymnasium enthält neben der Grundausstattung für den Regelunterricht speziell ausgerüstete Räumlichkeiten, um den kreativen, naturwissenschaftlichen und sozialen Schwerpunktsetzungen gerecht zu werden. Ein zusätzlicher Fokus liegt auf den inneren und äußeren Sportstätten, die das Oberstufen Sportgymnasium ausmachen.

Zur modernen Ausrichtung der Schule gehört eine ausgebaute virtuelle Infrastruktur. Organisatorische Vorgänge erfolgen über Plattformen wie das virtuelle Schaufenster, Webuntis oder das sonst aus dem universitären Bereich bekannte Moodle. Schüler:innen erhalten zusätzlich eine vollwertige Office 365 Lizenz, auf die sie bis zum Abschluss zugreifen können.