BORG Bad Radkersburg: Das Gymnasium in der Steiermark im Überblick

Steckbrief BORG Bad Radkersburg

Genaue Bezeichnung : Bundesoberstufenrealgymnasium Bad Radkersburg

: Bundesoberstufenrealgymnasium Bad Radkersburg Schultyp(en) : BORG

: BORG Adresse : Neubaustraße 9, 8490 Bad Radkersburg

: Neubaustraße 9, 8490 Bad Radkersburg Kontakt : Tel.: 050248 - 065, E-Mail: direktion <AT> borg-radkersburg.at

: Tel.: 050248 - 065, E-Mail: direktion <AT> borg-radkersburg.at Website : http://www.borg-radkersburg.at/

: http://www.borg-radkersburg.at/ Direktor:in: Prof. Mag. Hannes Schuster

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Aufgeteilt auf 12 Klassen werden die ca. 250 Schüler:innen in allgemeinbildenden Fächern sowie den Unterrichtseinheiten der drei Zweige Naturwissenschaften, Fremdsprachen und Popularmusik auf das spätere Berufsleben sowie den weiteren Bildungsweg in Universitäten vorbereitet. Dabei liegt der Fokus klar auf Persönlichkeitsbildung. Der Lehrabschluss zum Bürokaufmann bzw. der Bürokauffrau kann zusätzlich zur Matura aus allen Zweigen erreicht werden.

Der Schwerpunkt der Naturwissenschaften wird aufgeteilt in die Zweige Gesundheit und darstellende Geometrie. Im Bereich Gesundheit arbeitet das BORG Bad Radkersburg eng mit der FH Bad Gleichenberg zusammen, um den Schüler:innen bereits einen ersten Blick in weiterführende Bildungseinrichtungen zu bieten.

Im sprachlichen Zweig des Gymnasiums fokussiert sich die Schule auf die Vermittlung umfassender Sprachkenntnisse in Englisch, Französisch oder Latein. Ab der 6. Klasse kommt weiterhin die Fremdsprache Spanisch hinzu.

Der Schwerpunkt „Popularmusik“ beinhaltet Unterrichtsfächer wie Musikerziehung, Contemporary Music Education sowie Songwriting & Music Production. Vermittelt wird fachspezifisches Wissen, das die Schüler:innen umfassend auf ein späteres Musikstudium vorbereitet.

Spezielle Lehr-Angebote des Gymnasiums

Im Rahmen spezieller Zusatzkurse haben die Schüler:innen zum Beispiel die Möglichkeit, Präsentationstechniken zu erlernen. Darüber hinaus bietet das Gymnasium ein intensives Förderprogramm für Schüler:innen mit Lerndefiziten an.

Größe des BORG Bad Radkersburg

An dem BORG Bad Radkersburg unterrichten derzeit 36 Lehrer:innen ca. 250 Schüler:innen.

Anmeldung bzw. Aufnahmeprüfung

Anmeldungen können von Anfang bis Ende Februar im Sekretariat des BORG Bad Radkersburg eingereicht werden. Dazu wird das Anmeldeformular des Gymnasiums benötigt, welches Eltern auf der offiziellen Webseite der Schule zur Verfügung steht. Bei einer positiven Beurteilung in „Standard AHS“ oder einer Bewertung in „Standard“ mit den Noten 1 oder 2 sowie einem positiven Abschluss der 4.Klasse eines Gymnasiums erfolgt die Aufnahme ohne Prüfung. Bei Beurteilung in „Standard“ mit den Noten 3 oder 4 muss eine vorherige Aufnahmeprüfung abgelegt werden. Die Aufnahmeprüfung findet in der letzten Schulwoche des Sommersemesters statt.