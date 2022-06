Wenn heute Nacht in Europa der Strom ausfällt, steht Jakob kurzfristig im Dunkeln. Er wird sich in seinen Keller hinuntertasten, dort eine Edelstahlkiste aus dem untersten Regal seiner Speisekammer ziehen und eine Lampe herauskramen. Er wird daran einen Hebel zur Seite klappen und kurbeln, bis das Licht leuchtet. Das integrierte Radio würde einen Ton von sich geben, und Jakob wüsste Bescheid, ob es sich um einen Blackout handelt. Damit wird ein länger dauernder, großflächiger Stromausfall bezeichnet, der mehrere Staaten gleichzeitig betreffen kann.

Vor einem Blackout warnte Anfang Mai die deutsche Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Angesichts des Krieges in der Ukraine rief sie die Bevölkerung dazu auf, sich Vorräte an Lebensmitteln, Medikamenten und Sanitätsmaterialien zuzulegen. Das österreichische Innenministerium hält sich bedeckter, stuft einen Blackout allerdings als ein realistisches Szenario ein. Einiges deute darauf hin, dass die Gefahr steige. Der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge (GfKV), Herbert Saurugg, rechnet fest damit. "Möglicherweise schon im nächsten Winter."

Der schlechte Ruf der Prepper

Menschen, die sich für den Ernstfall rüsten, werden als Prepper bezeichnet, abgleitet vom englischen "to be prepared", also "vorbereitet sein". Diese Gruppe habe einen schlechten Ruf, sagt Herbert Saurugg. Impfgegner, Verschwörungstheoretiker und rechtsextreme Typen fände man in der Szene. Diese wenigen würden den gesamten Bereich der Vorsorge in Verruf bringen.

Jakob bezeichnet sich nicht als Prepper. Er lebt mit Freundin und Katze Coco in einem selbstgebauten Haus in einer Kleingartensiedlung im zehnten Wiener Gemeindebezirk. Der 36-Jährige will es mit der Vorsorge nicht übertreiben. Aber: "Haben ist besser als Brauchen", laute sein Motto. Zehn bis 14 Tage könnte er seine Familie versorgen, ohne einkaufen zu gehen. Das entspricht einer Empfehlung des österreichischen Bundesheeres.

© Matt Observe/News IN DER SPEISEKAMMER. Der 36-jährige Jakob sorgt für den Ernstfall vor. Neben gefriergetrockneten Gerichten hat er auch ein Kurbelradio mit LED-Lampe

Die Gefahren für das Verbundnetz

Das europäische Verbundnetz reicht von Portugal bis in die Osttürkei und von Sizilien bis nach Dänemark. Europa ist eine Schicksalsgemeinschaft, wenn es um die Versorgungssicherheit bei Strom geht. Es gäbe zwar Sicherheitsmechanismen, die verhindern sollen, dass bei einer Störung in Deutschland auch in Österreich das Licht ausgehe. Aber die Anforderungen an das Energiesystem würden seit Jahren systematisch steigen, sagt Christoph Schuh von Austria Power Grid (APG), die das österreichweite Übertragungsnetz betreibt. "Daher müssen einerseits die Instrumente zur Krisenvermeidung weiterentwickelt werden und andererseits längst übernotwendige zusätzliche Netzkapazitäten geschaffen werden", sagt Schuh.

Der Experte für die Krisenvorsorge Herbert Saurugg hält die Stromversorgungslage für derart angespannt, dass eine kleine Störung irgendwo in Europa ausreichen könne, um einen großflächigen Stromausfall zu verursachen. Ein Problem sieht der Experte in Deutschland. Phasenweise könne dort fast der gesamte Bedarf aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind und Sonne gedeckt werden. Aber es käme häufig vor, dass diese Quellen nicht ausreichten. Daher würden weiterhin Gas-, Kohle- und Atomkraftwerke zum Ausgleich der Lücken benötigt werden. Letztere sollen jedoch bis Ende des Jahres stillgelegt werden. Gaskraftwerke hätten das eigentlich auffangen sollen, erklärt Saurugg. Das sei zumindest der deutsche Plan vor dem Ukraine-Krieg gewesen. Ähnlich sehe die Situation in Frankreich aus, wo gerade die Hälfte der Atomkraftwerke vom Netz sei. "Das alles führt zu der instabilen Lage", sagt Herbert Saurugg. Wenn jetzt auch noch Cyberangriffe russischer Hacker oder eine Hitzewelle dazukämen, sei ein Blackout möglich.

Wenn nichts mehr geht

Jakob ist ein drahtiger Mann mit kurzen Haaren. Er trägt Jeans und Poloshirt. Sein Nachname und sein Beruf, sagt er, tue nichts zur Sache. Sein Interesse für die private Vorsorge habe im Jahr 2014 begonnen, als er das Buch "Blackout" von Marc Elsberg gelesen habe. In dem Roman beschreibt der Autor, wie es durch einen Hackerangriff von Terroristen auf sensible Punkte der Stromversorgung zu einem großflächigen Stromausfall kommt. Die Nahrung wird knapp. Deshalb kommt es beinahe zu einem Bürgerkrieg. Seuchen breiten sich im Thriller aufgrund mangelnder Hygiene aus. Es herrscht Chaos. Jakob habe sich nach der Lektüre gefragt, wie er auf so eine Situation vorbereitet wäre. Seine Antwort damals: "gar nicht".

Tatsächlich bricht bei einem überregionalen Stromausfall die komplette Versorgung zusammen, das prognostiziert das österreichische Bundesheer. Telefone, Handys, Internet, Bankomat, Zahlsysteme funktionieren nicht mehr. Supermärkte, Apotheken und Tankstellen schließen. Tunnel werden gesperrt. Züge, U-Bahnen und Aufzüge stehen still. Vereinzelt müsse auch mit Problemen bei der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung gerechnet werden. Das österreichische Innenministerium bereite sich schon "seit längere Zeit intensiv" auf so eine Situation vor, heißt es auf Anfrage. "Dazu werden laufend Workshops, Übungen und Projekte durchgeführt und dabei Maßnahmen entwickelt, um im Ernstfall den Kernbetrieb möglichst lange aufrechterhalten zu können", sagt BMI-Sprecher Harald Sörös.

» In Wien ist die Versorgung zu 95 Prozent gewährleistet, weil das Wasser durch das natürliche Gefälle fließt «

Wien hat, was die Wasserversorgung angeht, eine Sonderrolle. "Hier ist die Versorgung zu 95 Prozent gewährleistet, weil das Wasser durch das natürliche Gefälle in die Wohnungen fließt", sagt Dominik Zeidler von dem Zivilschutzverband "Die Helfer Wiens". Nur bei den oberen Stockwerken in höheren Gebäuden wie dem DC Tower könne es zu Problemen kommen. Der Experte rät: "Fragen Sie bei Ihrer Hausverwaltung nach, ob es eine Notstromversorgung gibt."

Die Krise nach dem Blackout

Als Jakob vor zwei Jahren sein Haus baute, ließ er sich ein Notstromaggregat einbauen. So habe er im Ernstfall Licht oder könne die Jalousien herunterlassen. Außerdem richtete er sich im Keller eine Speisekammer ein. Darin hortet er unter anderem: Mehrere Liter Wasser, Konservendosen mit Suppen und Eintöpfen, Nudeln, Reis, eingelegte Gurken, Mehl, Marmelade, Öle und Reiswaffeln. Er lagert sogenannte Powerriegel, die für Kalorien sorgen sollen, und eine Zehn-Tage-Ration mit gefriergetrockneten Gerichten. Darunter Eierspeise und Bolognese, die noch bis 2030 hält.

Wie lange ein Blackout dauert, darüber herrscht Uneinigkeit. In Österreich geht die APG davon aus, dass der Netzwiederaufbau innerhalb von zwölf bis 24 Stunden hochgefahren werden kann. Was sich kurz anhört, hat aber langfristige Auswirkungen. "Die Krise beginnt nach dem Blackout erst so richtig", sagt Herbert Saurugg. Das prognostiziert auch das Bundesheer: "Bis danach Handy, Festnetz und Internet wieder funktionieren, werden nochmals mehrere Tage vergehen." Erst dann könne die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern wieder breit anlaufen, schreibt das Bundesheer auf seiner Internetseite zum Thema Blackout. Auch dort zu finden ist eine Umfrage aus dem Jahr 2019. Die ergab, dass mehr als die Hälfte der Menschen in Österreich schlecht bis sehr schlecht auf einen Krisenfall vorbereitet ist. Nur zwölf Prozent gaben an, sehr gut vorbereitet zu sein. 74 Prozent der Einwohner:innen gehen außerdem davon aus, dass das Bundesheer sie bei einem Blackout unterstützen wird.

» Wir haben völlig falsche Erwartungen, weil man nicht wahrhaben will, wie verwundbar wir sind «

"Wir sind überhaupt nicht vorbereitet", sagt Saurugg. Es reiche nicht, dass sich einzelne Organisationen für den Blackout rüsten. Es sei unrealistisch, zu glauben, diese könnten im Ernstfall neun Millionen Menschen gleichzeitig helfen. "Wir haben völlig falsche Erwartungen, weil man nicht wahrhaben will, wie verwundbar wir sind." Man müsse sich vorstellen, dass es in Österreich nach einer Woche ohne Strom mehrere Millionen hungernder Menschen gäbe, die sich im Überlebenskampf befinden würden. Darunter wären auch Bedienstete von Einsatzorganisationen oder Menschen, die die Produktion wieder hochfahren müssten. "Wenn es deren Familien schlecht geht, werden sie nicht arbeiten gehen", prognostiziert Saurugg.

Deshalb fährt er durch das Land und hält Vorträge vor unterschiedlichen Organisationen, berät Gemeinden, Städte, Krankenhäuser und Unternehmen und predigt immer wieder den gleichen Satz: "Jeder Einzelne muss sich vorbereiten."