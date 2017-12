Die Argumente der Impfgegner

Die Gruppe der Impfgegner in Österreich ist klein, trotzdem gibt es recht viele Skeptiker. Bestimmte Argumente kommen immer wieder in der Diskussion auf. Hier sind vier zentrale Thesen gegen das Impfen und was dahinter steckt.

Die Gruppe der „harten“ Impfgegner ist in Österreich relativ klein. Eine Studie der MedUni Wien aus dem vergangenen Jahr ergab, dass etwa fünf Prozent der Befragten sich explizit als Impfgegner bezeichneten. Über 15 Prozent hingegen gaben an skeptisch gegenüber Impfungen zu sein. Die Skepsis führt zu einer Zurückhaltung wenn es zur eigenen Impfung oder der der Kinder kommt.

Experten kritisieren häufig die Durchimpfungsrate in Österreich. 58 Prozent der Erwachsenen und 46 Prozent der Kinder sind gegen Tetanus geschützt und auch bei FSME ist die Rate mit 55 Prozent der Erwachsenen und ebenfalls 46 Prozent der Kinder relativ hoch. Bei Masern, Mumps und Röteln hingegen sind gerade einmal 30 Prozent der Erwachsenen und nur 43 Prozent der Kinder immunisiert.. Gering ist auch die Schutzrate beim Keuchhusten, diese liegt bei 15 Prozent bei den Erwachsenen und 23 Prozent bei den Kindern.

In Italien hat man sich entschieden durch eine Impfpflicht für Kinder einer geringen Durchimpfungsrate in der Bevölkerung entgegenzuwirken. Dies führte zu Protesten der Bevölkerung. 10.000 Demonstranten gingen im Sommer für das Recht der Eltern frei zu entscheiden auf die Straße. Die Gründe gegen das Gesetz zu protestieren sind verschieden. Es kommen aber immer wieder bestimmte Argumente in der Diskussion vor. Herwig Kollaritsch beschäftigt sich seit über 35 Jahren sowohl als Arzt, als auch aus Professor am Instituts für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin der Medizinischen Universität Wien mit Impfungen. News.at hat die vier zentralen Thesen der Impfgegner zusammengestellt und gemeinsam mit dem Experten geschaut was dahinter steckt.

„Die Nebenwirkungen der Impfung schaden mehr als die Impfung hilft“

Bei einer Impfung werden Impfstoffe in Form von abgetöteten oder abgeschwächten Erregern geimpft. Dadurch kann es bei der geimpften Person zu Rötungen oder leichten Schmerzen im Bereich der der Injektionsstelle kommen. Vereinzelt führt eine Impfung zu Fieber, Abgeschlagenheit oder Magen-Darm-Beschwerden. Die wenige Tage andauernden Reaktionen sind normal und zeigen, dass der Körper auf den Impfstoff reagiert.

Sogenannte Impfschäden, das heißt bleibende Behinderungen, die durch eine Impfung ausgelöst werden, gibt es in Österreich äußerst selten. „Unter rund 3,5 Millionen Impfungen jährlich gibt es in Österreich nach Impfschadengesetzt weniger als ein halbes Dutzend fragliche Fälle“, erläutert Kollaritsch. Als „fragliche Fälle“ werden bereits jene bezeichnet, bei denen die Möglichkeit besteht, dass die Reaktion auf eine Impfung über ein normales Maß hinaus geht. Die Erkrankungen gegen die geimpft wird sind, laut Informationen des Gesundheitsdienst der Stadt Wien, von weitaus schwereren Komplikationen begleitet als die Impfung selbst.

In Österreich gibt es ein Meldesystem in dem alle Vorkommnisse in Bezug auf Impfnebenwirkungen festgehalten werden müssen. Kaum eine andere medizinische Maßnahme wird derart abgesichert. „Arzneimittel durchlaufen einen strengen Zulassungsprozess“, betont der Experte, „dieser ist so streng wie in kaum einem anderen Bereich, da man grundsätzlich gesunden Patienten eine Arznei gibt und die Patienten sollen schließlich gesund bleiben“. Impfungen werden nur auf 5 Jahre zugelassen und dann erneut kontrolliert.

„Die Impfung schädigt das Immunsystem und führt zu Krankheiten wie Autismus“

Der britische Mediziner Andrew Wakefield veröffentlichte 1998 eine Studie, in der er einen Zusammenhang zwischen Autismus und der Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln zog. Die Ergebnisse der Studie stellten sich Jahre später als manipuliert heraus. „Das war ein Gauner“, so Kollaritsch, „ihm wurde dann auch die Berufserlaubnis in Großbritannien entzogen“. Die Folge waren weniger Impfungen in Großbritannien und ein Anstieg der Krankheit. Bis heute hält sich der Mythos, dass die MMR-Impfung Autismus auslöst. Mittlerweile haben zahlreiche Studien gezeigt, dass ein Zusammenhang ausgeschlossen werden kann. Heute ist Wakefield in den USA und als Berater von Trump tätig. „Er lässt sich bis heute nicht von seiner Idee abbringen“ erzählt Kollaritscht. Dieses festhalten an einer widerlegten Studie könne man nicht „rational entkräften“.

Häufig sind Eltern verunsichert ob das Immunsystem ihres wenige Wochen alten Säuglings eine Impfung aushält. Doch gerade der Körper von Säuglingen ist darauf ausgerichtet sich unmittelbar nach der Geburt zahlreichen Microorganismen auseinanderzusetzen. Das Immunsystem ist besonders stark und die Impfungen schützen besonders nachhaltig.

„Ungeimpfte Kinder erkranken genauso wenig“

„Das ist von den Gegnern eine sehr egoistische Stellungnahme“, betont der Unversitätsprofessor. Nicht geimpfte Menschen profitieren davon, dass ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist. Durch die sogenannte Herdenimmunität ist es selten, dass Kinder an gefährlichen Krankheiten wie beispielsweise Diphterie erkranken. Die Krankheitserreger wurden durch Impfungen zurückgedrängt. Es gibt allerdings Menschen, die durch Vorerkrankungen nicht geimpft werden können. Diese werden durch ungeimpfte Menschen gefährdet. Umso weniger Menschen geimpft sind, desto geringer ist der gesellschaftliche Kollektivschutz.

„An Impfungen verdient nur die Pharmaindustrie“

Den größten Umsatz macht die Pharmaindustrie weltweit im Bereich Onkologie. Impfstoffe liegen auf Platz fünf und machten 2016 27,5 Milliarden US-Dollar aus. Für die Pharmaindustrie sind Impfungen wirtschaftlich sicher nicht bedeutungslos, aber, so Kollaritsch „sicherlich kein großes Geschäft“. Dies könne man auch daran sehen, dass immer weniger Firmen Impfstoffe produzieren. Der Aufwand sei sehr groß und die Gewinnspanne zu gering. „Deshalb kommt es oft vor, dass Impfstoffe nicht lieferbar sind.“ Es wird nicht aus wirtschaftlichen Gründen sondern auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse beruhend geimpft. Auf letzteres bezieht sich auch der österreichische Impfplan.

Das Argument, dass Impfen nur dem Gewinn der Hersteller dient wird außerdem dadurch entkräftet, dass in Ländern ohne private pharmazeutische Unternehmen, wie dem ehemaligen Ostblock, ebenso geimpft wurde. In der DDR war die Durchimpfrate sogar höher als zeitgleich in der BRD.