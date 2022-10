Beruf Genetiker:in: Gehalt, Ausbildung und Tätigkeitsfelder

Inhaltsverzeichnis:

Ein:e Genetiker:innen ist ein/e Facharzt/Fachärztin für den Aufbau und der Funktion einzelner Gene und analysiert Erbanlagen und deren Weitervererbung. Teilbereiche des Fachgebiets sind die klassische Genetik, Molekulargenetik, Populationsgenetik und die Epigenetik. Vor allem erforschen Genetiker/innen die DNA und untersuchen dabei Krankheiten und deren Verlauf. Große Themenbereiche sind die Krebsforschung oder auch die Schwangerschaftsvorsorge, um festzustellen, ob das ungeborene Kind genetische Krankheit vererbt bekommen hat. Ein/e Genetiker:in untersucht aber nicht nur menschliche Gene, genauso können tierische oder pflanzliche Erbsubstanzen analysiert werden.

Die Anforderungen laut Berufslexikon an eine/n Genetiker:in sind unter anderem folgende:

Auch interessant: Bestatter:in - den Toten die letzte Ehre erweisen

Fotograf - Momente in Bildern festhalten

Genetiker:in: Einsatzbereiche

Genetiker:innen arbeiten überwiegend in der Forschung oder an Lehrinstituten. Geforscht wird dabei meist in der Medizin oder zur Ernährung. Generell sind mögliche Einsatzbereiche für Genetiker:innen:

in der pharmazeutischen und chemischen Industrie

an Universitäten

im Labor eines Krankenhauses

in Einrichtungen des Gesundheitswesens

in der öffentlichen Verwaltung

beim Umweltbundesamt

in Praxen für genetische Beratung und Untersuchung

Ausbildung

Zur Ausübung des Berufs ist eine langjährige Ausbildung notwendig. Hierzu ist das Grundstudium der Medizin mit anschließendem Facharzt/Fachärtzin für Humangenetik zu absolvieren.

Wie lange dauert die Ausbildung?

Das Grundstudium der Medizin dauert zwölf Semester und drei Monate und wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Danach kann der/die Arzt/Ärztin seine/ihre Approbation erlangen und mit dem/der Facharzt/Fachärztin beginnen. Die Ausbildung für Humangenetik erfordert nochmal mehrere Jahre und wird ebenso mit einer Prüfung abgeschlossen.

Wo kann man die Ausbildung zum:zur Genetiker:in absolvieren?

Das Studium der Humanmedizin kann an den medizinischen Universitäten in Österreich absolviert werden. Der darauf aufbauende Masterstudiengang Genetik und Entwicklungsbiologie wird an der Universität Wien angeboten.

Weiterbildung

Da die Genetik ein großes Feld der Wissenschaft darstellt und im Bereich der Medizin sowie Biologie fortlaufend neue Erkenntnisse auftauchen, kann sich ein/e Genetiker:in in diversen Bereich weiterbilden. Ein Themenschwerpunkt zur Weiterbildung bietet beispielsweise die Neurogenetik.

Gehalt: Wie viel verdient ein:e Genetiker:in?

In Österreich verdient ein/e Genetiker:in im Durchschnitt ein Einstiegsgehalt von 2.740 Euro brutto. Je nach Berufserfahrung und der Art der Anstellung kann das Gehalt variieren, sodass Genetiker:innen im Durchschnitt ein Gehalt von 3.070 Euro brutto verdienen. Damit liegt das Bruttogehalt über dem österreichischen Durchschnitt.

Jobaussichten

Da es eine Vielzahl an Studierenden der Medizin und Biologie gibt, muss bei der Jobsuche häufig mit vielen Mitbewerber:innen gerechnet werden. Vor allem in der Forschung und Lehre sind die Stellen begrenzt und meist auch befristet. Bessere Chancen haben Genetiker:innen in der freien Wirtschaft.