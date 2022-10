BG und BRG Neunkirchen: Das Gymnasium in Niederösterreich im Überblick

Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief BG und BRG Neunkirchen

Genaue Bezeichnung : Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Neunkirchen

: https://bgneunkirchen.ac.at/ Direktor:in: Mag. Susanne CASANOVA-MÜRKL

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Neben der Bildung in allgemeinbildenden Fächern genießen die Schüler:innen je nach Schultyp Unterricht in diversen Schwerpunktfächern. Während das Bundesgymnasium auf eine vertiefte Allgemeinbildung mit einem sprachlichen Schwerpunkt setzt, wird sich am Bundesrealgymnasium auf naturwissenschaftliche Lerneinheiten konzentriert. Durch die höhere und vertiefende Bildung der Oberstufe der beiden Schulformen werden die Schüler:innen ideal für den Gang auf Fachhochschulen, Universitäten und Kollegs vorbereitet.