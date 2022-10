BG und BRG Judenburg: Das Gymnasium in der Steiermark im Überblick

Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief BG und BRG Judenburg

Genaue Bezeichnung : Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Judenburg

: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Judenburg Schultyp(en) : BG, BRG

: BG, BRG Adresse : Lindfeldgasse 10, 8750 Judenburg

: Lindfeldgasse 10, 8750 Judenburg Kontakt : Tel: 050248 047

: Tel: 050248 047 Website : www.brg-judenburg.ac.at

: www.brg-judenburg.ac.at Direktor:in: Mag. Ursula Schriefl

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Als Schule, die sowohl Gymnasium als auch Realgymnasium ist, bietet das BG und BRG Judenburg seinen Schüler:innen ein besonders breites Fächerspektrum an. In der ersten und zweiten Klasse unterscheiden sich die Lehrpläne des Gymnasiums und des Realgymnasiums noch nicht. Ab der dritten Klasse erhalten die Schüler:innen des Gymnasiums mit Französisch oder Spanisch Unterricht in einer zweiten Fremdsprache. Schüler:innen des Realgymnasiums lernen anstatt einer weiteren Sprache die Fächer Geometrie, Angewandte Informatik, Werken und Science.

Während im Gymnasium ab der fünften Klasse Latein und Französisch unterrichtet werden, haben Schüler:innen des Realgymnasiums aber der Oberstufe die Wahl zwischen Latein und Italienisch. Zudem erhalten Schüler:innen des Realgymnasiums im Laufe der Oberstufe Unterricht in den Fächern Angewandte Mathematik, Angewandte Biologie, Angewandte Chemie und Darstellende Geometrie. Als Wahlpflichtfächer werden am BG und BRG Judenburg Informatik, Music & Arts, Science & Nature und Spanisch angeboten.

Spezielle Lehrangebote des Gymnasiums

Einen speziellen Schwerpunkt setzt das BG und BRG Judenburg seit einigen Jahren im Bereich des e-Learning. Die digitale Grundkompetenz und Medienkompetenz der Schüler:innen des Gymnasiums wird in diesem Rahmen durch besondere Angebote gefördert. Bereits in der Unterstufe bekommen die Schüler:innen eine digitale Grundbildung vermittelt. In der Oberstufe gibt es am BG und BRG Judenburg eigene Tablet-PC- und Notebookklassen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Schule liegt im Bereich der Ökologie. Als Ökolog- und Klimabündnisschule ist die nachhaltige Umweltbildung der Schüler:innen ein erklärtes Ziel des Gymnasiums.

Zudem fördert das BG und BRG Judenburg bereits in der Unterstufe die mehrsprachige Entwicklung seiner Schüler:innen. Ab der ersten Klasse wird ein bilingualer Unterricht mit einer speziellen Orientierungsphase angeboten. Durch die Vermittlung von Englisch als Unterrichtssprache sollen die Schüler:innen besser auf den zunehmend internationalen Arbeitsmarkt vorbereitet werden.