Inhaltsverzeichnis:

Als Schule, die sowohl Gymnasium als auch Realgymnasium ist, bietet das BG und BRG Hallein seinen Schüler:innen ein sehr breites Fächerspektrum an. Die Lehrpläne beider Schultypen sind in der ersten und zweiten Klasse identisch. Erst mit der dritten Klasse beginnt die Differenzierung des Lehrplans in Gymnasium und Realgymnasium. Im Schulzweig Gymnasium erhalten Schüler:innen ab der dritten Klasse zusätzlichen Unterricht in Latein oder Spanisch. Im Realgymnasium werden hingegen anstatt einer zweiten Sprache die Fächer Werkunterricht und Geometrisches Zeichnen unterrichtet. Zudem erhalten die Schüler:innen des Realgymnasiums einen vertieften Unterricht in den Fächern Mathematik und Biologie.

Ab der fünften Klasse beginnt für Schüler:innen des Gymnasiums der Unterricht in einer dritten Fremdsprache. Schüler:innen des Realgymnasiums erhalten ab der Oberstufe Unterricht in einer zweiten Fremdsprache. Im Gegensatz zum Gymnasium legt das Realgymnasium in der Oberstufe einen Schwerpunkt auf die naturwissenschaftlichen Fächer. So erhalten die Schüler:innen des Realgymnasiums ab der fünften Klasse einen vertiefenden Unterricht in den Fächern Mathematik, Biologie, Chemie und Physik.

Das BG und BRG Hallein bietet seinen Schüler:innen seit mehreren Jahren ein spezielles Lehrangebot im Bereich Kommunikationstechnik und Kommunikationsverhalten. Zu diesem Lehrangebot gehört der Informatikunterricht in den Klassen 1, 3 und 4 sowie der Unterricht im Fach Lerntechnik in der ersten Klasse. Zielsetzung dieses Lehrangebots ist die fundierte Ausbildung der Schüler:innen in der Informations- und Kommunikationstechnik sowie die Betonung der menschlich-kommunikativen, psychologischen und sozialen Kompetenzentwicklung.

Darüber hinaus bietet die Schule ein spezielles Lehrangebot im Bereich Multimedia, für das in der fünften Klasse ein eigenes Unterrichtsfach geschaffen wurde. Zielsetzung des Multimedia-Lehrangebots ist es, Schüler:innen dazu zu bringen, mediale Produktionen nicht nur zu konsumieren, sondern selbst kreativ zu werden.

Eine weitere Besonderheit des BG und BRG Hallein sind die sogenannten „Vernetzten Klassen“. Diese Klassen zeichnen sich durch eine besondere Betonung des fächerübergreifenden Denkens und Arbeitens aus. Zudem bekommen Schüler:innen der vernetzten Klassen mehr Möglichkeiten, ihre Zeit einzuteilen, ihre Unterrichtsmaterialien auszuwählen sowie Themen selbständig zu erarbeiten.

Auf der Suche nach geeigneten Schulen? Hier eine Auswahl: Akademisches Gymnasium Innsbruck: Das Gymnasium in Tirol

BORG Oberndorf: Das salzburger Gymnasium

Größe des BG und BRG Hallein

Die Zahl der Schüler:innen am BG und BRG Hallein beträgt etwa 750. Der Lehrkörper der Schule besteht aus rund 70 Lehrer:innen.

Anmeldung bzw. Aufnahmeprüfung

Die Anmeldung am BG und BRG Hallein erfolgt in der Regel Ende Februar. Aufnahmekriterium an der Schule ist die Note „Sehr gut“ oder „Gut“ in Deutsch und Mathematik im Zeugnis der vierten Klasse Volksschule. Schüler:innen mit der Note „Sehr gut“ in diesen Fächern werden bei der Aufnahme bevorzugt berücksichtigt. Zudem werden Kinder mit Geschwistern an der Schule, sofern das zuvor genannte Notenkriterium erfüllt ist, vorrangig behandelt.

Schulabschluss

Nach acht Jahren Schulbesuch schließen die Schüler:innen des BG und BRG Hallein die Schule mit der allgemeinen Hochschulreife (Matura) ab.

Nachmittagsbetreuung

Das BG und BRG Hallein bietet seinen Schüler:innen nach dem Ende des regulären Unterrichts auch eine Nachmittagsbetreuung an. Die Nachmittagsbetreuung findet von Montag bis Freitag im Zeitraum 13:40 Uhr bis 16:20 Uhr statt. In diesem Zeitraum werden die Schüler:innen von Lehrkräften in einer geeigneten Lernumgebung betreut.

Die Nachmittagsbetreuung gliedert sich in zwei Blöcke. Von 13:40 Uhr bis 14:20 Uhr findet das Mitttagessen statt. Daran schließt sich von 14:20 Uhr bis 16:20 Uhr die Lernzeit und die betreute Freizeit ein. Im Rahmen der Lernzeit haben Schüler:innen die Möglichkeit, ihre Hausübungen zu machen und sich auf Schularbeiten und Tests vorzubereiten. In der betreuten Freizeit ist Zeit für individuelles und kreatives Arbeiten. Zudem werden sportliche Aktivitäten, Spiele und sonstige Projekte angeboten.

BG und BRG Hallein: Das Schulgebäude

Das Gebäude des BG und BRG Hallein befindet sich auf dem Georgsberg in unmittelbarer Nähe der Halleiner Altstadt. Das Schulgebäude wurde im Jahre 1965 bezogen. Anfang der 1990er-Jahre wurde ein Erweiterungsbau fertiggestellt, um dem gestiegenen Platzbedarf der Schule gerecht zu werden.