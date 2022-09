BG und BRG Fürstenfeld: Das Gymnasium in der Steiermark im Überblick

Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief BG und BRG Fürstenfeld

Genaue Bezeichnung : Bundesgymnasium (BG) und Bundesrealgymnasium (BRG) Fürstenfeld

: Bundesgymnasium (BG) und Bundesrealgymnasium (BRG) Fürstenfeld Schultypen : BG, BRG

: BG, BRG Adresse : Realschulstraße 6, 8280 Fürstenfeld

: Realschulstraße 6, 8280 Fürstenfeld Kontakt : Tel: 05 0248 056, E-Mail: office <AT> brg-fuersten.ac.at

: Tel: 05 0248 056, E-Mail: office <AT> brg-fuersten.ac.at Website : www.brg-fuersten.ac.at

: www.brg-fuersten.ac.at Direktor: MMag. Martin Steiner

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Die Schule bietet je nach gewählter Schulart verschiedene Schwerpunkte und Wahlfächer an, die in der dritte Klasse beginnen und in der Oberstufe weitergeführt werden. In höheren Klassenstufen bestehen weitere Wahlmöglichkeiten:

Wahl zwischen Gymnasium und Realgymnasium in der dritten Klasse

Wahlfächer Gymnasium:

Sprachen: Latein, Französisch, Französisch/Spanisch

Nach der vierten Kasse ist ein Umstieg ins Realgymnasium möglich

Wahlfächer Realgymnasium:

Naturwissenschaften: GZ & Labor, Biologie und Umweltkunde, Physik, Chemie

Sprachen: Latein, Spanisch

Mathematik: Darstellende Geometrie

NMS: Musik, Sport

Spezielle Lehr-Angebote des Gymnasiums

Außerdem bietet das Gymnasium Bildungsmöglichkeiten zur Gesundheitsförderung an. Hierbei werden in unterschiedlichen Kursen gesundheitsbezogene Themen zur Gesundheitserhaltung und Prävention behandelt. Neben den Schulfächern Psychologie, Biologie und Umweltkunde, Sport und Bewegung, gibt es für die ersten Klassen unter anderem das Wirbelsäulenerhaltungsturnen und diverse Sport- und Bewegungsangebote. Allgemein werden den Schülern ergonomische Schulmöbel zur Verfügung gestellt.

Die Schule ermöglicht ihren Schüler:innen eine gesunde Ernährung. Die Schulmensa wurde unter anderem vom Gesundheitsministerium für ihr gesundes und ausgewogenes Lebensmittel-, Speisen-, und Getränkeangebot ausgezeichnet.

Die Highlights stellen verschiedene Thementage dar: für die ersten und zweiten Klassenstufen gibt es den Healthy Food Day, für alle Schüler Gesundheitstage und die Woche „gesund aktiv“, sowie einen Brottag für die vierten Klassen des RG.

Das attraktive Schulangebot wird durch diverse Freizeitangebote ergänzt. So gibt es beispielsweise für die dritten Klassen die Möglichkeit, an einem fünftägigen Skikurs teilzunehmen. Es gibt die Möglichkeit, englisches Theater zu spielen. Es werden Genderworkshops angeboten und in regelmäßigen Abständen gibt es sogenannte Talentchecks an denen die Schüler teilnehmen können. Musicalaufführungen runden das Angebot ab.

Größe des BG und BRG Fürstenfeld

Das BG und BRG Fürstenfeld ist mit etwa 800 Schüler:innen und 73 Lehrer:innen durchaus eine große Schule (Stand 2022 laut offizieller Schulwebsite)

Anmeldung bzw. Aufnahmeprüfung

Die Anmeldung für das kommende Schuljahr erfolgt in der Regel in dem Zeitraum vom 28.2. bis 11.3. Der Zeitpunkt der Anmeldung innerhalb dieses Anmeldezeitraums hat keinen Einfluss auf die Reihung bei der Aufnahme. An einem Elternabend, der Anfang Mai stattfindet, werden die Eltern künftiger Schüler:innen über die Schule, die Anmeldung und Organisatorisches informieren.

Es gibt die Möglichkeit, sich online mit einem Anmeldeformular anzumelden. Sollte dies nicht möglich sein, kann das Formular ausgedruckt und ausgefüllt persönlich an der Schule abgegeben werden. Hierfür ist eine telefonische Terminvereinbarung bei der Schule notwendig.

Für die Anmeldung werden das ausgefüllte Anmeldeformular, die Schulnachricht der vierten Klasse im Original, eine Kopie der Geburtsurkunde, eine Kopie des Meldezettels & eine Kopie des Staatsbürgerschaftsnachweises des Kindes oder eines Erziehungsberechtigten benötigt.