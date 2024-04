Das freut den Kritiker, etwas vorausgesehen zu haben und dann bestätigt zu werden. Die 1980 in Belgrad geborene und in Wien ansässige Schriftstellerin Barbi Markovic hat für ihren kühnen Roman „Minihorror“ gegen elegante Konkurrenz den Preis der Leipziger Buchmesse lukriert. Das deutsche Großfeuilleton, „FAZ“, „Süddeutsche“, „Welt“, nannte die Kür „überraschend“. Wir haben mit Barbi Markovic unmittelbar vor der Abreise nach Leipzig gesprochen, die Chancen schienen uns mehr als intakt. Sie habe doch lediglich das Manuskript abgegeben, kommentierte die Autorin bescheiden ihre Nominierung für die Shortlist.

Serbisch-österreichische Exzellenz: Barbi Markovic, geboren 1980 in Belgrad, wohnhaft in Wien

Micky Maus und Horror

Das Manuskript aber hat es in sich. Im Zentrum stehen Mini und Miki, die nach Walt Disneys Mäusen benannt sind. Die Schreibweise der Namen hat Markovic von der serbischen Übersetzung der Disney-Comics übernommen. Die Protagonisten leben aber nicht in Entenhausen, sondern in Wien und sind auch keine Mäuse. Mini stammt aus Serbien wie die Autorin, Miki aus einer österreichischen Kleinstadt. Wien offenbart sich den beiden als Ort des klassischen Horrors: Die blonde Menschenfresserin Jennifer verbreitet Entsetzen, Mikis Familie verarbeitet sich selbst zu Keksteig, Mini wird von ihrer Familie lebendig begraben, Schwäne verwandeln sich bei Vollmond in Monster, und eine Babykatze mutiert zum Tyrannen.

„Während und kurz nach Corona ist Angst das zentrale Thema in der Gesellschaft gewesen. Ich bin selbst ein bisschen eine ängstliche Person, und Horror ist für mich ein Mittel, mit Ängsten klarzukommen“, erklärt Markovic das eigenwillige Genre. Eine Sammlung herkömmlicher Horrorgeschichten zu verfassen, sei ihr allerdings nicht genug gewesen. So habe sie zu experimentieren begonnen.

Das Ergebnis ist ein fulminant erzählter Roman, der dem Prinzip einer Comicgeschichte folgt. Heißt: Die Figuren können in einer Szene zerquetscht, in Stücke gerissen oder verformt werden und tauchen auf der Folgeseite komplett unversehrt wieder auf.

Die Wahl Mikis und Minis als Protagonisten sei logisch, „Micky Maus“ immer ihr Favorit gewesen. „Walt Disney selbst nannte Micky einen jungen Kerl, der sich ständig bemüht, etwas Gutes zu tun oder sein Bestes zu geben. Das habe ich immer geschätzt. Ich war nie Fan von dieser cholerischen, amoralischen Gestalt Donald Duck. Für mich wäre es zu beunruhigend gewesen, so einem Charakter zu folgen“, legt sie ihre Präferenzen offen.

Die Geschichten von Carl Barks habe sie geschätzt, später auch die deutschen Übersetzungen von Erika Fuchs. Deutsch habe sie aber nicht durch diese Comicbücher gelernt, sondern durch Goethe beim Germanistik-Studium in Belgrad.

Seit 2006 lebt Barbi Markovic in Wien. „Das heißt, ich erlebe die Welt auf Deutsch. Deswegen wurde es für mich immer komischer, meine literarischen Arbeiten nicht auf Deutsch zu schreiben. Es hat natürlich Jahre gedauert, bis diese Sprache gesessen ist. Inzwischen ist es für mich einfach, zwischen Sprachen zu wechseln. Ich denke heute gar nicht mehr darüber nach.“

Der Weg zur Schriftstellerin verlief linear: Sobald sie als Kind schreiben konnte, brachte sie ihre Geschichten zu Papier. „Schreiben ist meine Art, mit der Welt klarzukommen. Schreiben ist mir wirklich ein inneres Bedürfnis.“