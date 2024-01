Haruki Murakami: Fantasiewelten eines virtuosen Verstörers

Eine Stadt, umgeben von einer acht Meter hohen Backsteinmauer. Kein Sturm, kein Erdbeben, nichts kann diese Mauer zerstören. Sie hält die Stadt fest im Griff. Ein strenger Torwächter hütet den einzigen Durchlass, und der führt nur in die Stadt. Wer sie betreten will, muss in seiner Welt alles zurücklassen, sogar seinen Schatten darf er nicht mitführen. Und er muss wissen: Es gibt kein Zurück.

Die Mauer, von der hier die Rede ist, ist das titelgebende Element in Haruki Murakamis Roman "Die Stadt und ihre ungewisse Mauer", der am 12. Jänner bei Dumont erscheint, an jenem Tag, an dem der japanische Meister literarischer Verstörungen sein 75. Lebensjahr vollendet.

Für Kenner seiner Romane ist das Szenario kein neues. Denn mit dem 636 Seiten starken Werk kehrt der Autor in eine seiner faszinierenden Fantasiewelten zurück, in die seines 1985 in Japan erschienenen Romans "Hard-Boiled Wonderland und das Ende der Welt".

Zwischen zwei Welten

Darin gibt ein namenloser Ich-Erzähler alles auf, auch seinen Schatten, und zieht in die Stadt, aus der es kein Zurück gibt, um seiner Jugendliebe nahe zu sein, die aus seinem Leben jäh in diese Stadt entwichen ist. In einer geheimnisvollen Bibliothek nimmt er den Posten des Traumlesers an, weil er dort die Frau findet, die er in der alten Welt verloren hat. Wenn er nicht in der Bibliothek ist, beobachtet er Einhörner, die einzigen Wesen, die sich auch jenseits der Mauer aufhalten dürfen.

All das trägt sich nun auch im aktuellen Roman so zu. Der einzige Unterschied ist das Ende. Im 1985 erschienenen Roman gibt es für den Ich-Erzähler kein Entkommen aus der Stadt. Im aktuellen wird er zum Reisenden zwischen den Welten.

Fortschreibung eines Frühwerks, kunstvolle Neukomposition oder eine Neuschreibung, eine Art Update, nach dem Fall der realen Mauer?

"Murakami zitiert sich immer selbst. Es sind auch zahlreiche Bezüge zu anderen Werken in diesem Roman vorhanden", konstatiert Übersetzerin Ursula Gräfe im Gespräch mit News. Sie kennt das Werk des Virtuosen des Surrealen genau: Mehr als 20 Romane und Erzählungen hat die studierte Japanologin aus Frankfurt am Main ins Deutsche übertragen. Mit Murakamis Literatur ist sie seit mehr als 20 Jahren vertraut. Doch diese Vertrautheit musste sie sich selbst erarbeiten. Denn Gespräche über seine Literatur lehnt Murakami strikt ab.

Umso erstaunlicher, dass er nun selbst für Klarheit über eines seiner Werke sorgt: Im Nachwort zum Roman verrät er dessen Ursprung: eine Kurzgeschichte mit dem Titel "Die Stadt und ihre ungewisse Zukunft", die bereits 1980 in der japanischen Literaturzeitschrift "Bungakukai" erschienen ist. Er selbst sei von dieser Arbeit allerdings nicht überzeugt gewesen, weshalb er sie in keinen Erzählband aufgenommen habe.

"Ich hatte jedoch von Anfang an das Gefühl, dass die Geschichte Aspekte enthielt, die für mich von entscheidender Bedeutung waren. Leider verfügte ich damals noch nicht über die schriftstellerische Fähigkeit, sie angemessen herauszuarbeiten", merkt er selbstkritisch an.

In einem Interview mit der amerikanischen Nachrichtenagentur AP (Associated Press) verweist Murakami auf das zentrale Thema: die Überwindung von Mauern. "Um an die andere Seite einer Mauer zu gelangen, bedarf es Entschlossenheit, Überzeugung und körperlicher Anstrengung", stellt Murakmi fest.

Er hat selbst erfahren, wie es ist, hinter einer Mauer zu leben. Zunächst in den 1980er-Jahren, als er sich mit seiner Ehefrau in Berlin aufhielt und Mozarts "Zauberflöte" in der im damaligen Ostberlin gelegenen Staatsoper besuchte. Bis spätestens Mitternacht musste man damals beim Checkpoint Charlie einfinden, Schlag zwölf wurde die Grenze geschlossen, blickte er in seiner Dankesrede für den Literaturpreis, den ihm die deutsche Zeitung "Die Welt" 2014 verliehen hatte, auf seinen Ausflug hinter die Berliner Mauer zurück.

Auslöser für die erneute Auseinandersetzung mit dem Eingeschlossensein hinter Mauern war der Lockdown 2020 während der Coronapandemie, erklärt Murakami im Nachwort zu "Die Stadt mit der ungewissen Mauer". Dabei beruft er sich auf Jorge Luis Borges, der meinte, es gebe nur eine begrenzte Anzahl von Geschichten, die ein Schriftsteller im Laufe seines Lebens richtig erzählen könne. Für sein Schreiben bedeute dies: "Die Wahrheit liegt nicht im unveränderlichen Stillstand, sondern im steten Wandel. Das ist das Wesen des Erzählens."