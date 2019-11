Die Historikerin Margit Reiter hat den Nachlass von Anton Reinthaller aufgearbeitet -und ihre Forschungen belegen: Der erste FPÖ-Vorsitzende blieb seiner nationalsozialistischen Gesinnung auch nach dem Krieg treu.

Was ist das Besondere an der Karriere des Anton Reinthaller?

Margit Reiter: Diese Kontinuität über drei politische Systeme hinweg: In der Zeit des Austrofaschismus war er als illegaler Nazi schon sehr aktiv. Dann ist er in der Zeit nach dem "Anschluss" voll da und macht eine wirklich erstaunliche Karriere, hat zahlreiche Ämter und Funktionen inne - und wird nach 1945 wieder in der Spitzenpolitik aktiv.

Muss man sich Reinthaller als einen populistischen "Rockstar" wie Haider oder später Strache vorstellen?

Nein, er hielt sich als strategischer Kopf eher im Hintergrund, war ein sehr geschickter Netzwerker. Er war im Milieu der wirklich belasteten, ideologisch überzeugten Ex-Nazis eine anerkannte, hoch respektierte Person. Er wird noch 1954 als "Herr Minister" angesprochen - doch Minister war er 1938 im "Anschluss"-Kabinett: Das sagt einiges über sein Milieu aus, wenn man das Mitte der Fünfzigerjahre noch immer als anerkennenswürdig empfindet. Der VdU, der Vorgänger der FPÖ, war damals fast schon am Ende, das nationale Lager gespalten -da suchten sie eine Figur, die es schafft, diese untereinander zerstrittenen Ex-Nazis zusammenzubringen.

Gab es in der Zweiten Republik jemals einen ähnlich hochrangigen Nazi als Spitzenpolitiker?

Nein, das ist sicher singulär, dass so ein hoher NS-Funktionär danach sogar Parteichef wird. Er war ein Ideologe, der schon 1928 der NSDAP beitrat. Seine niedrige Mitgliedsnummer, 83.421, war äußerst prestigeträchtig. Dass er sogar schon vor der Machtübernahme in Deutschland Mitglied war, heißt, er war ideologisch überzeugt, kein Mitläufer, denn 1928 gab es da noch nichts zu gewinnen. Nach 1945 wurde diese ideologische Überzeugung in seiner Selbstdarstellung dann zum enttäuschten "Idealismus" verbrämt.

