Forschung am eisigen Ende der Welt

Schnee und Eis begeistern Birgit Sattler seit jeher. "Ich bin fasziniert von den alpinen Gletschern, der Arktis und der Antarktis", sagt die Mikrobiologin an der Universität Innsbruck: "Die Eisgebiete sind ein spannender Ort, um sich aufzuhalten. Mich beeindruckt die Extremität und die Tatsache, dass im Eis Leben vorhanden sein kann."

Es war bereits die achte Expedition, die die 54-Jährige in die Antarktis führte. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Klemens Weisleitner und Feldassistent Robert Leimser brach sie im Oktober auf, um Proben von Luft, Eis, Schnee, Wasser und Böden zu sammeln. Das Ziel der Tiroler Forscher: "Wir suchen nach Spuren, die wir Menschen in der scheinbar unberührten Natur bereits hinterlassen haben", erklärt Sattler. Selbst in der entlegenen, lebensfeindlichen Antarktis sind mittlerweile deutliche Anzeichen der menschengemachten Umweltprobleme zu finden.

» Ich werde nicht müde, die faszinierende Eisstrukturen anschauen «

Birgit Sattler

Die Wissenschaftler analysieren die Proben auf Mikroplastik und Antibiotikaresistenzen sowie deren Auswirkungen auf Mikroorganismen. Zudem wird das Schmelzwasser untersucht, um festzustellen, "was aufgrund der Klimaerwärmungen noch auf uns zukommen wird". Konkret forscht Sattlers Team nach bisher im Eis eingeschlossenen Pathogenen, die durch die Klimaerwärmung nun ins Schmelzwasser gelangen und in weiterer Folge zu uns kommen werden.

"Es ist wichtig, sich den alpinen und polaren Gebieten zu widmen", betont die Biologin. "Sie sind extrem sensibel, aber nicht so weit weg, dass sie vom Menschen unbeeinflusst wären. Wir sehen es als unsere Aufgabe, eine bessere Datengrundlage dafür zu schaffen und an die jüngeren Generationen weiterzugeben."

Unberechenbare Anreise

Zu den Voraussetzungen, um an einer derartigen Expedition teilzunehmen, zählen Flexibilität und Stressresistenz. Bereits die Anreise verläuft meist anders als geplant. Das Wetter in der Antarktis ist unberechenbar und macht es oft tagelang unmöglich, zu landen. So auch dieses Mal. Eine Woche lang mussten die Wissenschaftler in Kapstadt auf ihren Weiterflug warten. Erst dann war das Wetter gut genug für eine sichere Landung der Frachtmaschine auf der Eispiste.

© Birgit Sattler Damit keine Plastikverunreinigungen von außen in die Proben gelangen, werden diese im Freien in Metallflaschen gefüllt

Die Piste, die sich in Küstennähe befindet, ist eine Art Hub. Hier kommen hauptsächlich Forscher und einige Alpinisten an. Am "Flughafen" gibt es große Container, in denen die Wissenschaftler ihre Ausrüstung lagern können.

Es dauerte eine weitere Woche, um diese zu überprüfen und zu reparieren sowie die Schneemobile zu warten. Eine wichtige Aufgabe, wie Sattler betont -im Gelände sei das nicht mehr möglich.

Wochen im Zeltlager

Nach Abschluss der Wartungsarbeiten ging es weiter. Sechs bis acht Stunden dauerte es, um mit dem Schneemobil zum Zielort, Lake Untersee, zu gelangen. Der ganzjährig mit Eis bedeckte See wurde von den Nazis 1939 entdeckt und zählt mit seinen sechs Kilometern Länge zu den größten der Antarktis.

Bei der Ankunft der Forscher lag die Temperatur bei minus 25 Grad. Am See selbst gibt es keine fixe Forschungsstation. Sie errichteten daher ein Zeltlager. "Man kommt hin, stellt die Zelte auf, packt am Ende wieder zusammen und nimmt alles mit -einschließlich aller menschlichen Exkremente", so Sattler.

In der Zeit vor Ort wurde Trockennahrung, die mit heißem Wasser zubereitet wurde, aus Beuteln gegessen. Dazu brachten die Forscher Trockenbrot, Speck und viel Schokolade mit.