Inhalt

Termine

Die Arbeiterkammerwahlen finden von 26. Jänner bis 29. April statt. Die einzelnen Bundesländer wählen zu folgenden Terminen:

AK Salzburg: 26.1. - 8.2.

AK Vorarlberg: 26.1. - 8.2.

AK Tirol: 29.1. - 8.2.

AK Kärnten: 4.3. - 13.3.

AK Oberösterreich: 5.3. - 18.3.

AK Burgenland: 10.4. - 23.4.

AK Niederösterreich: 10.4. - 23.4.

AK Wien: 10.4. - 23.4.

AK Steiermark: 16.4. - 29.4.

Was wird gewählt?

In Österreich gibt es für jedes Bundesland selbstständige Arbeiterkammern. Jeder dieser Arbeiterkammern wird von einem AK Parlament, der sogenannten Vollversammlung, gelenkt. Die Vollversammlungen sind auch entscheidend für die Ziel- und Themensetzung der Arbeiterkammer. Zweimal im Jahr gibt es ein Treffen, bei dem bestimmt wird, auf welche Themen man sich fokussieren will. Das betrifft auch die Forderungen, die die AK stellt.

Bei der AK-Wahl treten verschiedene politische Fraktionen an. Je mehr Stimmen eine Fraktion bekommt, desto mehr Vertreter und Vertreterinnen ziehen für sie in die Vollversammlung ein. Diese Kammerrätinnen und Kammerräte (vergleichbar mit Abgeordneten im Nationalrat) wählen dann die Präsidentin bzw. den Präsidenten der Arbeiterkammer.

Wer darf wählen?

Wählen dürfen alle AK-Mitglieder - unabhängig von ihrer Nationalität.

Fraktionen und ihre Ausgangslage

Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG)

Die Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (kurz FSG) ist eine SPÖ-nahe Fraktion innerhalb des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB). Sie gilt als stärkste Fraktion innerhalb der AK und tritt bei der Wahl 2024 auch wieder in allen Bundesländern an. Renate Anderl, aktuell amtierende AK-Präsidentin, kandidiert ebenfalls für die FSG in Wien. Bei der AK-Wahl 2019 konnte die Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen in sieben Bundesländern die Mehrheit halten.

Österreichische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund (ÖAAB)

Der Österreichische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund (ÖAAB, früher Österreichischer Arbeiter- und Angestelltenbund) ist die Arbeitnehmer-Organisation der Österreichischen Volkspartei (ÖVP). Aufgrund der Struktur der ÖVP sind alle Mitglieder des ÖAAB zugleich auch Mitglieder der ÖVP. Die ÖAAB bzw. die Fraktion der Christlichen Gewerkschaftler (ÖAAB-FCG) bildeten bei der Wahl 2019 in Tirol und Vorarlberg die stärkste Fraktion.

Freiheitliche Arbeitnehmer (FA)

Die Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) fungieren als Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer innerhalb der Freiheitlichen und gehören zu den sechs anerkannten politischen Fraktionen im Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB). Sie sind ebenfalls eine selbstständige Fraktion innerhalb der Arbeiterkammer. Bei der AK-Wahl 2019 konnten sie österreichweit rund 10,07 der Stimmen Prozent erreichen. Damit stellten die Freiheitlichen 82 der insgesamt 840 Mandaten in allen AK-Länderkammern.

Alternative und Grüne Gewerkschafter (AUGE/UG)

In der AUGE/UG sind grün-alternative, linke und unabhängige Gewerkschafter:innen organisiert. Die AUGE/UG und ihr angeschlossene Gruppierungen, wie etwa die Grüne in der AK Tirol-UG, GEMEINSAM-UG in der AK Vorarlberg oder die Grünen und Unabhängigen Gewerkschafter*innen-GRÜNE/UG in der AK Kärnten sind in allen Arbeiterkammern vertreten. Die AUGE/UG ist die viertstärkste Kraft in der AK und erzielte bei den letzten AK-Wahlen 6 Prozent der Stimmen und 47 Mandate.

Sonstige Listen und Fraktionen

Listen und Fraktionen wie etwa der Gewerkschaftliche Linksblock (GLB) oder die Kommunistische Gewerkschaftsinitiative treten zudem in einzelnen Bundesländern an. Bei den vergangenen Wahlen entfielen fast vier Prozent der Stimmen auf solche Listen.

Wahlergebnis AK-Wahl 2024

Ergebnis AK-Wahl Tirol

Fraktion Prozent Mandate AAB-FCG 59,2 43 Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) 18,8 13 Freiheitliche Arbeitnehmervertreter 12,4 9 Grüne 5,1 3 PFG - Deine parteifreie Interessenvertretung 1,6 1 Gewerkschaftliche Linke/GL 1,6 1 Kommunistische Liste 1,2 -

Ergebnis AK-Wahl Vorarlberg

Fraktion Prozent Mandate Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG-AK) 42,3 31 Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) 28,1 20 Freiheitliche Gewerkschafter (FA) 14,5 10 Heimat aller Kulturen (HaK) 6,9 5 Gemeinsam 4,6 3 Neue Bewegung für die Zukunft (NBZ) 2,3 1 Gewerkschaftlicher Linksblock (GLB) 1,2 -

Ergebnis AK-Wahl Salzburg

Fraktion Prozent Mandate Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) 68,94 50 ÖAAB.FCG.Salzburger Volkspartei 10,93 8 Freiheitliche Arbeitnehmer (FA) 10,06 7 Alternative, Grüne und Unabhängige Gewerkschafter:innen (AUGE/UG) 4,85 3 Gewerkschaftlicher Linksblock (GLB) 2,61 1 PFG - Deine parteifreie Interessenvertretung 2,61 1

Wahlergebnis AK-Wahl 2019

Bei der AK-Wahl 2019 gingen die Sozialdemokraten (FSG) als klare Sieger hervor. Sie konnten wie schon zuvor in sieben Länderkammern (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Wien) ihre Mehrheit halten. Insgesamt 60,48 Prozent der Stimmen entfielen auf die Sozialdemokratischen Gewerkschafter. In den Bundesländern Tirol und Vorarlberg hielten die Christlichen Gewerkschafter (ÖAAB-FCG) ihre Mehrheit. Sie konnten insgesamt 18,56 Prozent der Stimmen verbuchen. Die Freiheitliche Arbeitnehmer (FA) erhielten 10,07 Prozent. Alternative und Grüne Gewerkschafter/Unabhängige Gewerkschafter (AUGE/UG) bekamen 5,43 Prozent. Fast vier Prozent der Stimmen entfielen auf Listen, die nur in einzelnen Bundesländern antraten.