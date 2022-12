Donnerstag, 1. Dezember 2022

HIV & Aids: Erste Anzeichen, Krankheitsverlauf und Therapie

Im Schnitt hat in Österreich im Vorjahr jeden Tag eine Person eine HIV-Neudiagnose erhalten. Insgesamt waren es 376 Menschen und damit etwas mehr als im Jahr 2020. Die Österreichische Aids Gesellschaft geht davon aus, dass es etwa 9.000 HIV-Infizierte Personen in Österreich gibt. Die Aids Hilfe sieht dringenden Handlungsbedarf. Was Sie zum Thema wissen sollten.

