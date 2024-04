70 Jahre Flughafen Wien: Festakt mit prominenter Gästeliste

Historische Entwicklung und Bedeutung des Flughafens

Der Flughafen Wien startete seinen operativen Betrieb vor 70 Jahren während der Besatzungszeit. Am Standort Schwechat gab es bereits im Jahr 1938 einen Militärflugplatz der deutschen Luftwaffe. Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges 1945 wurde er von den britischen Besatzungstruppen übernommen und als Royal Air Force Station Schwechat (RAF

Schwechat) betrieben. Der Startschuss für den Flughafen Wien, wie er heute existiert, erfolgte mit der Gründung der "Wiener Flughafenbetriebsgesellschaft m.b.H" am 11. Dezember 1953.

© Martin Steiger

So sah der Flughafen Wien im Jahr 1954 aus.

Seitdem hat sich der Flughafen Wien von einem bescheidenen Start mit 40 Mitarbeitern und 64.000 Passagieren pro Jahr zu einem führenden europäischen Drehkreuz mit rund 30 Millionen Passagieren jährlich und über 23.000 Beschäftigten entwickelt. Die Bedeutung des Flughafens als Tor zur Welt und wirtschaftlicher Motor der Region wird von führenden Politiker:innen und Persönlichkeiten betont:

"Wir blicken stolz auf unsere erfolgreiche Entwicklung als Österreichs Tor zur Welt zurück: In den 70 Jahren hat sich der Flughafen Wien von einem kleinen Flugplatz zu einem internationalen Drehkreuz und einer dynamischen AirportCity entwickelt. Mit großen Investitionsvorhaben, wie der Terminal-Süderweiterung und einem neuen Hotel stellen wir auch die

Weichen für künftiges Wachstum", sagten die Vorstände der Flughafen Wien AG, Julian Jäger und Günther Ofner.

Der Flughafen ist "für die Kongress-, Wirtschafts- und Tourismusmetropole Wien wichtig", teilte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig mit. Der Flughafen habe eine enorme Bedeutung für die gesamte Ostregion, als Wirtschaftsmotor und als Arbeitgeber. Ähnlich sieht das Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: "Der Flughafen ist Österreichs Tor zur Welt und ein wirtschaftlich starker Muskel der Ostregion. Der Flughafen ist als Leitbetrieb, Jobmotor und attraktiver Arbeitgeber". Es sei ein Ort, der Menschen zusammenbringe und vor allem ein prosperierender Wirtschaftsstandort. Der Flughafen habe in den vergangenen sieben Jahrzehnten eine rasante Entwicklung hingelegt und werde auch in den kommenden Jahren weiterwachsen.

© Martin Steiger

Über 1.100 Gäste besuchten den Festakt zum Flughafen Wien-Jubiläum.

Auszeichnungen, Anerkennungen und prominente Gäste

Zahlreiche Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Luftfahrt und Tourismus verfolgten interessiert die von Moderatorin Nadja Mader auf der Bühne geführten Interviews mit Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, der britischen Botschafterin Lindsay Skoll sowie den Flughafen Wien-Vorständen Julian Jäger und Günther Ofner.

© Martin Steiger

Britische Botschafterin Lindsay Skoll und Moderatorin Nadja Mader

In drei Videofilmen wurden die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Flughafens porträtiert. Emotionaler Höhepunkt war dabei der Beitrag der heute 94-jährigen Zeitzeugin Emma Setzer, die am 1. Jänner 1954 ihren ersten Arbeitstag am Flughafen Wien hatte und sogar persönlich bei der Veranstaltung anwesend war. Die Wirtschaftskammer Niederösterreich gratulierte dem Flughafen Wien mit einer Auszeichnung zum Jubiläum, die von WKNÖ-Präsidenten Wolfgang Ecker an die Vorstände überreicht wurde. Für musikalische Unterhaltung sorgte die österreichische Künstlerin Caroline Kreutzberger mit ihrer Band.

© Martin Steiger

Emma Setzer begann am 1. Jänner 1954 am Flughafen Wien zu arbeiten.

Unter den zahlreichen prominenten Gästen waren unter anderem: Die 2. Nationalratspräsidentin Doris Bures, die Mitgliederinnen der NÖ-Landesregierung Ulrike Königsberger-Ludwig und Susanne Rosenkranz, Nationalräte Therese Niss und Werner Herbert, NÖ-Landespolizeidirektor Franz Popp, sowie Annette Mann und Michael Trestl (Austrian Airlines), Andreas Gruber (Ryanair/Laudamotion), Michael Strugl (Verbund AG), Wolfgang Viehauser und Udo Birkner (Hypo NÖ), Norbert Draskovits (Flughafen Linz), Philipp Piber (Austro Control), Edgar Weinzettl (ORF Wien) und Alexander Hofer (ORF NÖ), Daniel Serafin (Künstler), Sebastian Kummer (WU Wien) und viele mehr.

© Martin Steiger

Bundesminister Gerhard Karner und Flughafen Wien-Vorstand Günther Ofner

Im Rahmen der Feierlichkeiten wurden zudem die Vienna Airport Business Awards verliehen, um herausragende Leistungen von Standortbetrieben zu würdigen. Preise wurden in verschiedenen Kategorien wie Innovation, Dienstleistung und Fracht vergeben:

Die Vienna Airport Business Awards für den "Innovator des Jahres" gingen an Enpulsion, für den "Besten Dienstleister" an Trevision Groß.Bild.Technik, für das "Cargo-Unternehmen des Jahres" an C.H. Robinson Austria sowie für das "Lebenswerk" an den ersten Mieter der AirportCity, Richard Steinlechner, Gründer und Managing Director von An-Cor-Tek.

© Martin Steiger

Die Preisträger der Vienna Airport Business Awards

Im Anschluss an die Preisverleihung konnten sich die Gäste vom breiten Dienstleistungsangebot der AirportCity selbst überzeugen: Unter anderem konnten die Teilnehmer:innen mit dem „Birdly“ der Flughafen-Besucherwelt virtuelle Rundflüge aus der Vogelperspektive selbst erleben.

Kontinuierliches Wachstum und Entwicklung

Der Flughafen Wien hat eine kontinuierliche Wachstumsgeschichte hinter sich, die durch Investitionen in Infrastruktur und Innovationen geprägt ist. Der Ausbau des Flughafens und die Steigerung der Passagierzahlen gehen Hand in Hand, was zu einer Zunahme der Beschäftigtenzahl führt. Der Flughafen Wien gilt als größter Arbeitgeber der Ostregion.



Den bis heute aufrechten Passagierrekord stellte der mittlerweile mit dem von Skytrax 4-Star-Prädikat ausgezeichnete Flughafen Wien im Jahr 2019 mit 31,7 Mio. Fluggästen auf. Durchschnittlich führt ein Passagierzuwachs von 1 Mio. Reisenden zu etwa 1.000 neuen Arbeitsplätzen am Airport. Alleine im Jahr 2023 haben mehr als 20 neue Betriebsansiedlungen rund 700 zusätzliche Beschäftigte an den Standort gebracht.

Zukunftsausblick

Angesichts des erfolgreichen 70-jährigen Bestehens des Flughafens Wien werden auch zukünftige Entwicklungen und Projekte vorangetrieben. Die Eröffnung neuer Terminals und Investitionen in nachhaltige Technologien zeigen die Entschlossenheit des Flughafens, seinen Erfolgskurs fortzusetzen.

Anfang 2023 nahm der Flughafen Wien eine der größten PV-Anlagen Österreichs in Betrieb und führt seitdem seinen Betrieb als einer der ersten europäischen Airports seinen Betrieb CO2-neutral. Und der Ausbau geht weiter: Derzeit laufen die Bauarbeiten für die neue Süderweiterung des Terminal 3, die 2027 in Betrieb gehen wird.

Die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Jubiläum des Flughafens Wien zeugen von seiner historischen Bedeutung, seiner kontinuierlichen Entwicklung und seinem zukünftigen Potenzial als führender internationaler Luftverkehrsknotenpunkt.