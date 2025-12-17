Hochwertige Oberflächen für Küchenarbeitsplatten und Bad
Fundermax erweitert sein Interior-Programm um die Interior Pro 2.6 Horizontal Kollektion, die speziell für Arbeits- und Waschtischplatten in Küche und Bad entwickelt wurde. Besonders Augenmerk wurde dabei auf reale Anwendungen, eine klare Dekorlogik und abgestimmte Kernfarben für konsistente Kantenbilder gelegt.
Anwendung und Materialaufbau
Die neue Kollektion erfüllt zentrale Anforderungen der Küchen- und Badezimmerbranche: widerstandsfähige, reinigungsfreundliche Oberflächen, formstabile Träger und reproduzierbare Ergebnisse in der Verarbeitung. Die nicht poröse Oberfläche erleichtert die Pflege und hält Feuchte wie auch Hitze stand. Die 12-mm-Platten basieren auf Max Compact Interior und eignen sich speziell für horizontale Beanspruchung. Zugeschnittene Formate und abgestimmte Kernfarben unterstützen dabei ein ruhiges Fugenbild und Übergänge zwischen Platte und Kante.
Dekore und Oberflächenprofile
Interior Pro 2.6 Horizontal deckt ein breites Spektrum an Stein- und Mineraloptiken ab – von hellen Graunuancen bis zu wärmeren Greige-Tönen sowie dunkleren Akzenten. Aderungen und kristalline Strukturen ermöglichen puristische ebenso wie ausdrucksstarke Designkonzepte.
Für die Haptik stehen drei Profile zur Wahl:
SX Saxum (tief strukturiert, Anti-Fingerprint)
AP Aptico (matt, Anti-Fingerprint)
GA Grafica (mineralisch-matt)
Das Highlight der Kollektion ist APEX: eine synchron geprägte Oberfläche, deren Struktur exakt zum Dekor verläuft und Matt-Glanz-Effekte mit Soft-Touch und hoher Abrieb- und Kratzfestigkeit verbindet. Damit lässt sich die natürliche Anmutung von Marmor, Travertin, Quarzit oder Beton in Küchenkonzepten präzise inszenieren – ohne Abstriche in der Nutzung.
Verfügbarkeit: ab Januar 2026
Kollektion: Interior Pro 2.6 Horizontal von Fundermax
Fazit
Für Architekt:innen, Planer:innen und Hersteller:innen bietet die Kollektion eine klare Übersetzung beliebter Materialbilder (Marmor, Travertin, Quarzit, Beton) in industriell verfügbare Dekore. Entscheidungsrelevant sind die einfache Pflege, die mineralische Haptik der Oberflächenprofile, der Verbund von Dekor und Kernfarbe sowie die einfache Verarbeitung.
ÜBER FUNDERMAX
Als Weltmarktführer für hochwertige Fassadenplatten und Anbieter einer dekorativen Produktpalette für den Innenausbau kann Fundermax auf eine stolze 130-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. Mit modernsten Produktionsstätten an vier Standorten (St. Veit an der Glan/Kärnten, Wiener Neudorf/Niederösterreich, Neudörfl/Burgenland und Ranheim/Norwegen) setzt Fundermax konsequent auf nachhaltige Werkstoffe aus natürlichen Rohstoffen.
Die umfassende Produktpalette steht für höchste Qualität, innovatives Design und nachhaltige Produktion. Von der Rohspanplatte über beschichtete Spanplatten (Star Favorit) bis hin zu Schichtstoffplatten (HPL) und Compactplatten (Max Exterior und Max Interior) sowie der brandbeständigen m.look Fassadenplatte setzt Fundermax auf Präzision in allen Arbeitsschritten.
Fundermax beschäftigt etwa 1.500 Mitarbeiter:innen und ist Teil der Constantia Industries AG, einem der größten privat geführten Industriekonzerne Österreichs.
Fundermax sichert beste Qualität “Made in Austria“. Mit Präzision und Liebe zum natürlichen Rohstoff Holz, seit 130 Jahren