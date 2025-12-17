Interior Pro 2.6 Horizontal deckt ein breites Spektrum an Stein- und Mineraloptiken ab – von hellen Graunuancen bis zu wärmeren Greige-Tönen sowie dunkleren Akzenten. Aderungen und kristalline Strukturen ermöglichen puristische ebenso wie ausdrucksstarke Designkonzepte.

Für die Haptik stehen drei Profile zur Wahl:

SX Saxum (tief strukturiert, Anti-Fingerprint)

AP Aptico (matt, Anti-Fingerprint)

GA Grafica (mineralisch-matt)

Das Highlight der Kollektion ist APEX: eine synchron geprägte Oberfläche, deren Struktur exakt zum Dekor verläuft und Matt-Glanz-Effekte mit Soft-Touch und hoher Abrieb- und Kratzfestigkeit verbindet. Damit lässt sich die natürliche Anmutung von Marmor, Travertin, Quarzit oder Beton in Küchenkonzepten präzise inszenieren – ohne Abstriche in der Nutzung.