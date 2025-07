Nachhaltige Architektur: Star-Architekt Hadi Teherani zu Gast beim Sedus Architektur-Aperó

Obwohl die Sonne bereits tiefer steht, ist von Abkühlung keine Spur. Das Thermometer zeigt immer noch 36 Grad. Doch für Erfrischung ist gesorgt: Bereits zum fünften Mal lud Sedus Österreich Geschäftsführer Peter Sablatnig zum Architektur-Aperó im Showroom in der Wiener Herklotzgasse. „Ich freue mich, trotz der hohen Temperaturen, das Who’s who der Architekt:innenszene begrüßen und einen solchen Abend mit vielen, mittlerweile guten Freundinnen und Freunden genießen zu dürfen.“ Besonders freut es den Gastgeber, den Hamburger Star-Architekten Hadi Teherani – bekannt für seine weltweit zu findende, nachhaltige Architektur – begrüßen zu dürfen. Ein „perfect match“: „Nachhaltiges Denken findet sich bei Sedus nicht bloß in den Produkten wieder, sondern ist fester Bestandteil der Firmenphilosophie. Und das auf allen Ebenen“, so Sablatnig.