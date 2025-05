Hella Architektur Club diskutiert: Warum treffen Bauherren irrationale Kaufentscheidungen?

Beim aktuellen Hella Architektur Club drehte sich alles um die Frage, warum Bauherren und Architekt:innen oftmals irrationale Entscheidungen treffen – insbesondere bei langfristigen Investitionsgütern wie Sonnenschutzsystemen. In der neuen Markenerlebniswelt von HELLA in Wien diskutierten Branchenexpert:innen aus Architektur, Design und Immobilien, wie psychologische Mechanismen Kaufentscheidungen beeinflussen und welche Rolle haptisches Erleben sowie innovative Beratungslösungen am Point of Sale spielen.

Architekt Robert Roithmayr und Hella-Geschäftsführer Andreas Kraler betonten in ihren Impulsen die Bedeutung emotionaler Faktoren, insbesondere im Zusammenspiel von Ästhetik, Budgetwahrnehmung und Erfahrungswerten. Die Teilnehmer:innen konnten die Erkenntnisse im Anschluss praxisnah testen – etwa mit dem FABRIC FINDER, einem digitalen Tool zur Gewebeauswahl, oder im Hella Cube, einer multisensorischen Beratungsumgebung, die Produktnutzen visuell und emotional erfahrbar macht.

Die Veranstaltung zeigte deutlich: Entscheidungen am Bau folgen nicht ausschließlich rationalen Kriterien. Wer Kund:innen frühzeitig einbindet, deren Erwartungen visualisiert und Entscheidungsprozesse ganzheitlich gestaltet, kann Fehlplanungen vermeiden und nachhaltigere Lösungen schaffen. Der HELLA Architektur Club bleibt damit eine Plattform für interdisziplinären Austausch – an der Schnittstelle von Technik, Design und Verhalten.