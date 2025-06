Wifo und IHS legen Sommerprognose vor

Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS stellen am Donnerstag ihre Sommerprognose für die heimische Wirtschaft für die Jahre 2025 und 2026 vor. Im März hatten beide Institute ein drittes Rezessionsjahr für 2025 vorhergesehen und einen Wirtschaftsrückgang um 0,3 (Wifo) bzw. 0,2 Prozent (IHS) prognostiziert. In den Vorjahren 2023 und 2024 schrumpfte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Österreich bereits um 1,0 Prozent bzw. um 1,2 Prozent.

von APA