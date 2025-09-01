News Logo
ABO

Österreich greift laut Studie wenig in Preisgestaltung ein

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Österreich greift laut einer aktuellen Analyse des gewerkschaftsnahen Momentum Instituts im EU-Vergleich in die Preisgestaltung nur wenig ein. 8,7 Prozent der Preise für Waren, die für die Inflation zur Berechnung herangezogen werden, werden demnach hierzulande von der Regierung administriert. Österreich belegt damit den 5. Platz jener EU-Länder, die sich am geringsten in der Preisregulierung involvieren.

von

Administrierte Preise sind laut Eurostat-Definition Waren und Dienstleistungen, deren Preise vollständig oder überwiegend von der Regierung beeinflusst werden. Mit einem Anteil von 3,5 Prozent bildet Irland laut der Momentum-Analyse das Schlusslicht der Rangliste. Am stärksten beeinflusst die Schweiz mit einem Anteil von 30,7 Prozent die Preisgestaltung. Der EU-Durchschnitt liegt bei 12,3 Prozent.

Insbesondere Preise für Lebensmittel, Miete und Energie sind zuletzt stark gestiegen. Im Rahmen der bevorstehenden, zweitägigen Regierungsklausur sollen auch Maßnahmen gegen die Teuerung und zum Wirtschaftsaufschwung besprochen werden. Neben den Energiepreisen soll auch die geplante Mietpreisbremse im Fokus der Klausur stehen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wirtschaft
Österreich greift laut Studie wenig in Preisgestaltung ein
Arbeitslosenrate stieg im August auf 7,0 Prozent
Wirtschaft
Arbeitslosenrate stieg im August auf 7,0 Prozent
Kocher hat schon am 11. September seine erste EZB-Ratssitzung vor sich
Wirtschaft
Ex-Minister Kocher ist neuer Nationalbank-Gouverneur
Abflug vom Vienna International Airport (Symbolbild)
Wirtschaft
Künstliche Intelligenz gewinnt in der Luftfahrt an Bedeutung
Abflug vom Vienna International Airport (Symbolbild)
Technik
Künstliche Intelligenz gewinnt auch in der Luftfahrt an Bedeutung
Gegen Benkos Signa werden hohe Forderungen gestellt
Wirtschaft
Signa-Forderungen bei 27,6 Mrd. Euro
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER