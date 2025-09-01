News Logo
ABO

Arbeitslosigkeit im August um 4,2 Prozent gestiegen

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Arbeitslosrenrate stieg im August um 0,3 Prozentpunkte auf 7,0 Prozent
©APA, GEORG HOCHMUTH, THEMENBILD
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Die trübe konjunkturelle Lage belastet weiterhin auch den Arbeitsmarkt. Ende August waren insgesamt 367.120 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldet, davon 301.421 arbeitslos und 65.699 in Schulungsmaßnahmen. Im Jahresabstand stieg die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmenden um 4,2 Prozent bzw. 14.864. Die Arbeitslosenrate betrug 7,0 Prozent (plus 0,3 Prozentpunkte im Jahresvergleich).

von

"Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen lassen noch keine Trendumkehr am Arbeitsmarkt erkennen", sagte AMS-Vorständin Petra Draxl laut Aussendung am Montag. Insgesamt sei bei der Entwicklung des Arbeitsmarktes der Talboden noch nicht durchschritten. Für heuer prognostiziert das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) ein Stagnieren der Wirtschaftsleistung, nach zwei Jahren Rezession.

Besonders von der Arbeitslosigkeit betroffen waren laut AMS Personen über 50 Jahren (+6,0 Prozent). Die Zahl der arbeitslosen Frauen stieg im August um 6,1 Prozent auf 142.598, bei Männern erhöhte sich die Arbeitslosigkeit um 3,7 Prozent auf 158.823. Im Branchenvergleich waren vom Anstieg der Arbeitslosigkeit besonders der Handel (+6,9 Prozent) und die Industrie (+6,7 Prozent) betroffen. Ein Minus von 1,4 Prozent beim Bau könnte laut AMS ein "erster Silberstreif am Horizont" sein.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Kocher hat schon am 11. September seine erste EZB-Ratssitzung vor sich
Wirtschaft
Ex-Minister Kocher tritt Amt als Nationalbank-Gouverneur an
Abflug vom Vienna International Airport (Symbolbild)
Wirtschaft
Künstliche Intelligenz gewinnt in der Luftfahrt an Bedeutung
Abflug vom Vienna International Airport (Symbolbild)
Technik
Künstliche Intelligenz gewinnt auch in der Luftfahrt an Bedeutung
Gegen Benkos Signa werden hohe Forderungen gestellt
Wirtschaft
Signa-Forderungen bei 27,6 Mrd. Euro
Kocher sieht sich keinem der beiden geldpolitischen Lager zugehörig
Wirtschaft
Künftiger OeNB-Chef will weder "Falke" noch "Taube" sein
AUA stellt Route Linz-Frankfurt ein
Wirtschaft
AUA stellt Strecke Linz-Frankfurt ein
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER