News Logo
ABO

Signa-Forderungen bei 27,6 Mrd. Euro

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Gegen Benkos Signa werden hohe Forderungen gestellt
©APA, HELMUT FOHRINGER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Im Konkursverfahren um den Immobilienkonzern Signa von Gründer René Benko wurden bisher Forderungen in Höhe von 27,6 Mrd. Euro angemeldet. Das sagte Karl-Heinz Götze, Leiter Insolvenzen beim Kreditschutzverband von 1870, am Samstag zum ORF. Demnach erkannte der Masseverwalter davon 9,5 Milliarden an. Es werden nun keine weiteren großen Forderungen erwartet, so Götze. Um die Anerkennung des restlichen Geldes werde noch gestritten.

von

Der größte Teil der Forderungen entfällt mit 11,8 Mrd. auf die Signa Prime, rund 5 Mrd. sind bereits angenommen. 8,3 Mrd. entfallen auf die Dachgesellschaft Signa Holding (2,8 Mrd. anerkannt). Um insgesamt rund 5 Mrd. Euro geht es bei der Signa Development und bei Benko als Privatunternehmen. Davon ist nur ein kleiner Teil anerkannt. Die Aufarbeitung könnte laut Götze noch über zehn Jahre dauern.

Einen "schönen Erlös" hätten teilweise schon Immobilienverkäufe gebracht. Nur ein kleiner Teil davon kann aber auch wirklich verwendet werden. Geld erwartet sich Götze zudem von Anfechtungsprozessen und Schadenersatzansprüchen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Kocher sieht sich keinem der beiden geldpolitischen Lager zugehörig
Wirtschaft
Künftiger OeNB-Chef will weder "Falke" noch "Taube" sein
AUA stellt Route Linz-Frankfurt ein
Wirtschaft
AUA stellt Strecke Linz-Frankfurt ein
Martin Kocher stellt sich einer neuen Aufgabe
Wirtschaft
Kocher tritt am Montag Amt als Nationalbank-Gouverneur an
Wirtschaft
Tipico darf Admiral unter Auflagen übernehmen
Am häufigsten wurde in Tirol (906.399 Nächtigungen) gecampt
Reisen & Freizeit
Campingurlaub gewinnt auch in kalter Jahreszeit an Bedeutung
Camping voraus!
Reisen & Freizeit
Campingurlaub gewinnt auch in kalter Jahreszeit an Bedeutung
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER