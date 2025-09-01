News Logo
ABO

Ex-Minister Kocher tritt Amt als Nationalbank-Gouverneur an

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Kocher hat schon am 11. September seine erste EZB-Ratssitzung vor sich
©APA, HANS KLAUS TECHT
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
In der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) steht am Montag ein Chefwechsel an. Martin Kocher, Ex-IHS-Chef und bis vor kurzem ÖVP-Wirtschafts- und Arbeitsminister, wird neuer Gouverneur und übernimmt damit das Zepter von Robert Holzmann, der sechs Jahre an der Spitze der Notenbank stand. In der damit einhergehenden Funktion als Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) wird Kocher künftig über die Geldpolitik im Euroraum mitentscheiden.

von

Schon am 11. September bestreitet der Ökonom seine erste Ratssitzung. Dabei steht auch die nächste Zinsentscheidung an. Nach einer Serie von sieben Zinssenkungen in Folge hatte die EZB unlängst die Pausetaste gedrückt und ihren Einlagensatz bei 2,0 Prozent belassen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Abflug vom Vienna International Airport (Symbolbild)
Wirtschaft
Künstliche Intelligenz gewinnt in der Luftfahrt an Bedeutung
Abflug vom Vienna International Airport (Symbolbild)
Technik
Künstliche Intelligenz gewinnt auch in der Luftfahrt an Bedeutung
Gegen Benkos Signa werden hohe Forderungen gestellt
Wirtschaft
Signa-Forderungen bei 27,6 Mrd. Euro
Kocher sieht sich keinem der beiden geldpolitischen Lager zugehörig
Wirtschaft
Künftiger OeNB-Chef will weder "Falke" noch "Taube" sein
AUA stellt Route Linz-Frankfurt ein
Wirtschaft
AUA stellt Strecke Linz-Frankfurt ein
Martin Kocher stellt sich einer neuen Aufgabe
Wirtschaft
Kocher tritt am Montag Amt als Nationalbank-Gouverneur an
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER