Kelly‘s-Chef Markus Marek: „Die österreichischen Kartoffeln, das österreichische Mehl, der Weizengrieß und das Salz aus Bad Ischl – das ist unsere DNA“

In Deutschland ist Paprika die beliebteste Chips-Geschmacksrichtung, in Österreich Salz. Woher kommt dieser Unterschied?

Auch in Slowenien ist Salz die Nummer eins. In der Schweiz sind es Chips mit süßem Paprika. Es kommt halt darauf an, wie man groß geworden ist. Ich bin mit Soletti groß geworden. Das prägt. Aber wir haben sehr viele Geschmacksrichtungen.

Schon mal daneben gelegen?

Wir machen immer wieder Sondereditionen, um den Markt zu beleben und den Österreichern die Möglichkeit zu geben, mitzuentscheiden, welche Sorte sie für ein paar Monate haben wollen. Ich bin offen für alles. Man weiß es nie, welche Trends sich auftun. Also, ich habe vor zwei Jahren keine Dubai-Schokolade gekannt … Wir bringen die besten Produkte mit unseren Innovationen auf den Markt. Aber im Endeffekt entscheidet der Konsument, ob das Produkt in einem Jahr noch im Regal ist oder nicht. Mir haben die Essiggurkerl-Snips sehr gut geschmeckt. Auch die Snips mit Schwammerl-Geschmack. Wichtig ist die Kommunikation. Die Leute müssen es erst mal kosten – das ist essenziell für eine erfolgreiche Markenstrategie. Nicht einfach was hinstellen und glauben, das funktioniert.

Hat Österreich als Standort für Sie langfristig eine Zukunft oder sind Produktionsverlagerungen irgendwann – Stichwort Kosten – unvermeidlich?

Wir investieren auch dieses Jahr sehr viel am österreichischen Markt – etwa in Feldbach in eine komplett neue Produktionslinie für Soletti, um der Nachfrage gerecht zu werden. Auch in Wien wird investiert. Wir sehen auch die Zukunft positiv.

Sie investieren in Photovoltaik, reduzieren Verpackungsmaterial – aber am Ende bleibt es ein Produkt, das in Plastik verpackt ist. Wie nachhaltig ist das wirklich?

Wir haben in den vergangenen Jahren viele, viele Fußballfelder an Folie eingespart und wir werden auch in Zukunft Folie einsparen. Wichtig ist für uns, dass die Chips beim Transport bzw. im Handel nicht zerbröseln. Da gibt es derzeit nichts anderes. Es ist auch ein Haltbarkeitsthema. Das liegt jetzt bei rund 21 Wochen. In einer reinen Papierverpackung halten die Chips drei, vier Tage. Was erwartet man sich von Chips? Von Knabbergebäck? Dass es frisch ist und dass es dieses Knistern im Mund gibt.

Gab es je Überlegungen, für eine billigere Produktion auf Importware umzusteigen?

Ich bin seit acht Jahren dabei, und es gab noch keine derartigen Überlegungen. Wir setzen nicht auf „Geiz ist geil“. Wir haben ein Versprechen abgegeben und eine klare Strategie dahinter: Das sind ausnahmslos österreichische Zutaten – und dazu stehen wir. Dem Konsumenten fällt das vielleicht auf, vielleicht auch nicht. Aber für uns ist es ganz wichtig. Und: Wenn ich Kartoffeln in einem Radius von 30 bis 40 Kilometern einkaufe, ist die CO2-Bilanz natürlich viel, viel geringer. Auch das ist Strategie – genauso wie die regionale Verarbeitung der Produkte, auf Photovoltaikanlagen zu setzen usw. Wir sind auch komplett palmölfrei. Und das nicht erst seit gestern.

Knapp fünf Kilo Knabbergebäck isst ein Österreicher im Schnitt im Jahr. Und Sie?

Ich bin bei einigen mehr natürlich. Wir haben ja auch viele Verkostungen. Wenn ich nicht der größte Fan wäre, dann würde ich den falschen Job haben.

Angenommen, Kelly‘s müsste morgen etwas völlig anderes herstellen – was wäre das?

Keine Ahnung. Damit habe ich mich noch nie beschäftigt.

Wenn Sie ihrem Nach-Nach-Folger eine Nachricht hinterlassen könnten, die in 50 Jahren geöffnet wird. Was würde auf dem Zettel stehen?