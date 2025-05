Van der Bellen und Hattmannsdorfer reisen zu EXPO nach Japan

Unter der Leitung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und WKÖ-Vizepräsident Philipp Gady bricht eine rund 150-köpfige österreichische Wirtschaftsdelegation am Dienstag nach Japan auf. Anlass ist die Beteiligung an der EXPO 2025 in Osaka, begleitet von einem Wirtschaftsforum und politischen Gesprächen in Tokio. Im Anschluss ist ein bilateraler Staatsbesuch in der Mongolei geplant.

von APA