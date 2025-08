Preise steigen in Österreich schneller als in der Eurozone

Die Inflation in Österreich ist im Juli laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 3,5 Prozent gestiegen. "Damit erreicht die Inflation den höchsten Wert seit April 2024", sagte der fachstatistische Generaldirektor der Statistik Austria, Thomas Burg, am Freitag laut Mitteilung. Im Juni war die Teuerungsrate bei 3,3 Prozent gelegen. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) lag im Juli bei 3,6 Prozent - deutlich über der Teuerungsrate von 2,0 Prozent in der Eurozone.

von APA