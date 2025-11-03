News Logo
Trump will Export von Nvidias neuem KI-Chip beschränken

Wirtschaft
US-Präsident Donald Trump will den Verkauf des neuen KI-Chips Blackwell von Nvidia ins Ausland beschränken. Er sei nämlich "jedem anderen Chip zehn Jahre voraus, aber nein, wir geben diesen Chip nicht an andere weiter", sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) gegenüber Reportern in der Präsidentenflugzeugs Air Force One. Die Äußerungen deuten darauf hin, dass die Regierung die Ausfuhr des hoch entwickelten Chips nicht ohne weiteres genehmigen wird.

Trump fügte hinzu, er treffe sich regelmäßig mit Nvidia-Chef Jensen Huang.

