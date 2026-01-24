Totschnig mit Initiative für günstigere Düngemittel

"Leistbare Betriebsmittel sind eine Grundvoraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit unserer EU-Landwirtschaft", wurde Totschnig am Samstag in einer Aussendung zitiert. Dem Kostenanstieg müsse man "gezielt entgegenwirken". Neben Importzöllen bewirke auch der sogenannte CO2-Grenzausgleich (CBAM) einen Preisanstieg bei Düngemitteln.

Deshalb will Totschnig CBAM vorübergehend aussetzen. Zudem brauche es mehr Transparenz am Düngemittelmarkt, Verpflichtende Folgenabschätzungen für die Landwirtschaft und die Aussetzung von Zöllen. Die Landwirtschaft brauche "faire Rahmenbedingungen und Planungssicherheit", sagte der Minister.