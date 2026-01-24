ABO

Totschnig mit Initiative für günstigere Düngemittel

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
©APA, ROLAND SCHLAGER
Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) will beim Agrarministerrat am Montag in Brüssel eine Initiative für günstigere Düngemittel einbringen. Gefordert werden "konkrete Maßnahmen auf EU-Ebene, um die Kostenbelastung für die Landwirtschaft zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Drittstaaten zu erhöhen". Die Düngemittelpreise seien in den vergangenen Jahren stark gestiegen und würden mittlerweile bis zu 30 Prozent der Produktionskosten ausmachen, hieß es.

von

"Leistbare Betriebsmittel sind eine Grundvoraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit unserer EU-Landwirtschaft", wurde Totschnig am Samstag in einer Aussendung zitiert. Dem Kostenanstieg müsse man "gezielt entgegenwirken". Neben Importzöllen bewirke auch der sogenannte CO2-Grenzausgleich (CBAM) einen Preisanstieg bei Düngemitteln.

Deshalb will Totschnig CBAM vorübergehend aussetzen. Zudem brauche es mehr Transparenz am Düngemittelmarkt, Verpflichtende Folgenabschätzungen für die Landwirtschaft und die Aussetzung von Zöllen. Die Landwirtschaft brauche "faire Rahmenbedingungen und Planungssicherheit", sagte der Minister.

Über die Autoren

Logo
