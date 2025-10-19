News Logo
Südkorea sieht Chance auf baldiges US-Handelsabkommen

Kräne und Container im Hafen im südkoreanischen Pyeongtaek
Südkorea sieht im Zollstreit mit den USA eine gestiegene Chance für ein Handelsabkommen bis zum Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) Ende des Monats. Beide Seiten hätten in ihren Gesprächen konkrete Fortschritte bei den meisten Themen erzielt, sagte der Chefberater der südkoreanischen Regierung, Kim Yong-beom, am Sonntag in Seoul nach seiner Rückkehr aus Washington. Allerdings müssten noch einige offene Fragen geklärt werden.

Die Einigung müsse in einem für Südkorea tragbaren Rahmen liegen. Kim hatte sich in Washington mit US-Handelsminister Howard Lutnick getroffen. Der Apec-Gipfel findet Ende Oktober in Südkorea statt.

Kim zufolge haben die USA Verständnis für die Auswirkungen des vorläufig vereinbarten 350 Mrd. Dollar (300 Mrd. Euro) schweren Investitionspakets Südkoreas auf dem Devisenmarkt. Beide Seiten hatten sich im Juli auf eine vorläufige Vereinbarung verständigt. Demzufolge würden die USA die von Präsident Donald Trump verhängten Zölle auf südkoreanische Waren senken. Im Gegenzug soll Südkorea unter anderem 350 Milliarden Dollar in den USA investieren. Südkorea befürchtet eine Wirtschaftskrise für den Fall, dass diese Summe ohne flankierende Maßnahmen in die USA transferiert wird.

