Streit um Buslenker-KV: Donnerstag frühmorgendliche Streiks

Nach vier ergebnislosen Verhandlungsrunden für den Kollektivvertrag 2025 der 12.000 Buslenker in privaten Autobusbetrieben machen nun die Fahrer ihrem Ärger Luft. Am Donnerstag zwischen 4 und 6 Uhr in der Früh werden bundesweit an über 80 Standorten Warnstreiks abgehalten. Der frühe Zeitpunkt wurde von der Transportgewerkschaft vida deswegen gewählt, um nicht die Schülerfahrten zu beeinträchtigen. Große Auswirkungen auf den Fahrplan erwarten die Busbetreiber nicht.

von APA