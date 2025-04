Sandra Brandstetter: Führung durch Empathie und Entschlossenheit

In der aktuellen Folge von Oberösterreich ungefiltert begrüßen wir Sandra Brandstetter, Geschäftsführerin der Energie AG Oberösterreich Personalmanagement GmbH. Frau Brandstetter teilt mit Ihnen ihre beeindruckende Reise zur Führungskraft in einem Unternehmen mit rund 2.500 Mitarbeitenden. Sie spricht darüber, was sie motiviert hat, diesen Weg einzuschlagen, und welche Herausforderungen sie auf diesem Weg bewältigen musste.

Besonderes Augenmerk legt sie auf die Bedeutung von Empathie und Wertschätzung in moderner Führung – zwei Prinzipien, die sie konsequent in ihren Arbeitsalltag integriert und vorlebt.

Ein zentrales Thema dieser Episode ist ihre Rolle als Diversity-Beauftragte, die sie seit fast zwei Jahren innehat. Frau Brandstetter berichtet von konkreten Maßnahmen und Initiativen, die die Energie AG umsetzt, um Chancengleichheit und Barrierefreiheit aktiv zu fördern. Dabei wird deutlich: Der Wandel hin zu einer inklusiven Unternehmenskultur ist ein kontinuierlicher Prozess, der Zeit, Engagement und klare Zielsetzungen erfordert.

Ein weiteres Highlight ist ihre Perspektive auf positive und inklusive Führung. Sie erläutert, wie wichtig es ist, sich auf die Stärken der Mitarbeitenden zu konzentrieren – und welchen positiven Einfluss diese Haltung auf das gesamte Arbeitsumfeld haben kann.

Im persönlichen Teil des Gesprächs erhalten Sie zudem Einblicke in Frau Brandstetters tägliche Rituale, ihre sportlichen Aktivitäten sowie die Werte, die sie in ihrer Familie lebt und weitergibt.

Diese Folge bietet wertvolle Impulse für Führungskräfte, HR-Verantwortliche und alle, die sich für modernes Leadership, Diversity und Unternehmenskultur interessieren.