Anita Wolf: Olivenöl, Pasta und Leidenschaft aus Kremsmünster

Tauchen Sie ein in die Welt kulinarischer Leidenschaft und familiärer Unternehmenskultur: In dieser Episode von OÖ ungefiltert lernen Sie Anita Wolf kennen, die mit viel Herzblut den Genussshop „La Toscana“ in Kremsmünster führt.

Frau Wolf berichtet, wie alles mit einer Liebesgeschichte und dem Wunsch ihrer Familie begann, mehr Zeit in der Toskana zu verbringen – und wie daraus ein einzigartiges Feinkostgeschäft entstand, das bis heute enge Beziehungen zu Original‐Produzenten aus der italienischen Heimat pflegt.

Erfahren Sie, worauf es bei echtem Olivenöl wirklich ankommt und welchen Unterschied nachhaltige Produktion sowie regionale Partnerschaften machen. Anita Wolf gibt einen sehr persönlichen Einblick: Wie sie ihre Produzenten auswählt, warum ihr der direkte Kontakt so wichtig ist und was ihre ausgesuchten Delikatessen von Supermarktware unterscheidet.

Sie schildert unterhaltsam, wie aus einem kleinen Sortiment eine bunte Vielfalt aus Pasta, Sugo, Wein, Salami und weiteren Spezialitäten wurde. Mit kleinen Anekdoten – etwa darüber, wie sie einem italienischen Pastabetrieb zu neuen Arbeitsplätzen verhalf – zeigt sie, was Kundennähe und Begeisterung für hochwertige Lebensmittel wirklich bedeuten.

Ob persönliche Highlights im Laden, kreative Ideen für die Zukunft oder ihre Leidenschaft für das Theater: Frau Wolf nimmt Sie mit viel Energie durch ihren Alltag als Unternehmerin, Netzwerkerin und Genussbotschafterin.