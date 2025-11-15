Salzburger Wirtschaftskammer will Kammerumlage senken

"Mein Ziel ist es, Belastungen zu reduzieren und die besten Rahmenbedingungen für unsere Betriebe zu schaffen", sagte Buchmüller, der sich bei der Versammlung der Wiederwahl stellte. Er wurde mit 95,04 Prozent in seiner Funktion als Obmann des Salzburger Wirtschaftsbundes bestätigt, teilte der Wirtschaftsbund in einer Aussendung mit. Zuvor war Buchmüller auch in der Kritik gestanden. In Salzburg wurden die Funktionärsentschädigungen um 50 Prozent erhöht. Buchmüller begründete das damit, dass diese Entschädigungen seit Jahren nicht mehr angepasst worden seien.

Den Vorstoß begrüßen die NEOS. "Das ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Wer ernsthaft will, dass Österreichs Wirtschaft wieder auf die Beine kommt, muss die Kammerumlage 2 aber ersatzlos streichen", sagte Generalsekretär Douglas Hoyos in einer Aussendung. Er fordert die anderen Länderkammern auf, dem Salzburger Beispiel zu folgen und noch weiterzugehen. "Der Rücktritt Harald Mahrers ermöglicht einen kompletten Neustart für die Wirtschaftskammer. Jetzt ist der Zeitpunkt für tiefgreifende Reformen gekommen."