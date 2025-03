Robert Machtlinger: Vom Lehrling zum CEO von FACC AG

In der neuesten Folge von OÖ Ungefiltert begrüßen wir Robert Machtlinger, den CEO des österreichischen Aerospace-Konzerns FACC AG. Begleiten Sie uns auf eine spannende Reise – von seinen bescheidenen Anfängen als Lehrling bei Fischer Ski und Tennis bis hin zur Führungsspitze eines global agierenden Unternehmens. Herr Machtlinger gewährt Ihnen Einblicke in seine Faszination für das Fliegen, seine Leidenschaft für die Lüfte und sein beeindruckendes Engagement in der Luftfahrtindustrie.

Erfahren Sie mehr über seine persönliche Geschichte, wie er sich den Traum vom Pilotenschein erfüllt hat und warum das Fliegen für ihn weit mehr ist als nur ein Hobby. Darüber hinaus sprechen wir über die strategische Ausrichtung von FACC und darüber, wie Innovationen wie Urban Air Mobility und Lufttaxis die Zukunft der Luftfahrt mitgestalten könnten.

Herr Machtlinger spricht offen über die Herausforderungen und Chancen der Corona-Pandemie, deren Auswirkungen auf FACC und die Pläne des Unternehmens, wieder an frühere Erfolge anzuknüpfen. Er teilt seine Perspektiven zur Nachhaltigkeit in der Luftfahrt, zur Faszination des Weltalls und zum Einfluss visionärer Persönlichkeiten wie Elon Musk auf die Raumfahrt.

Nicht zuletzt erhalten Sie auch einen persönlichen Einblick in sein Leben im Innviertel – von familiären Urlaubsplänen bis hin zur Rolle von Social Media und Nachrichten in seinem Alltag.