Signa-Mitarbeiter erstatten Strafanzeige gegen René Benko & Co.

Mitarbeiter und externe Projektpartner hatten über ein Treuhandmodell die Möglichkeit, sich an der Signa Prime Selection AG zu beteiligen. Ein freier Verkauf der Aktien war vertraglich ausgeschlossen. Die einzige realistische Ausstiegsoption bestand darin, die Aktien über eine sogenannte Put-Option zum offiziell ausgewiesenen Unternehmenswert (Net Asset Value, NAV) an Signa-Gesellschaften zurückzuverkaufen.

Obwohl zahlreiche Beteiligte ihre Put-Option in den Jahren 2022 und 2023 fristgerecht nutzten, blieben die zugesicherten Auszahlungen aus. Gleichzeitig sollen andere Personen – insbesondere Führungskräfte oder dem Management nahestehende Beteiligte – ihre Aktien sehr wohl und teilweise noch kurz vor der Insolvenz zu Geld gemacht haben.

Laut der Strafanzeige, die News und Krone vorliegt, soll der Signa-Gruppe bereits ab 2022 bekannt gewesen sein, dass zentrale Gesellschaften in einer schweren wirtschaftlichen Krise steckten und faktisch zahlungsunfähig gewesen sein sollen. Gegenüber den Mitarbeiter-Aktionären sei dies jedoch bewusst verschwiegen worden, um panische Rückkaufsforderungen zu vermeiden.