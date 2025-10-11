News Logo
Buchtipp: „Inside Signa" – Die Mechanismen hinter René Benkos Imperium

Wirtschaft
Inside Signa

©edition a
Sebastian Reinhart und Rainer Fleckl zeichnen in „Inside Signa“ ein präzises Psychogramm von René Benko. Anhand interner Dokumente beleuchten sie die Netzwerke, Deals und Dynamiken, die zum Aufstieg und Fall seines milliardenschweren Immobilienreichs führten.

von

Ein Selfmademan, gefeiert als Visionär und umgeben von Wirtschaftselite und Politik: René Benko galt lange als Sinnbild des Erfolgs. Mit spektakulären Deals und prominenten Wegbegleitern dominierte er die Schlagzeilen – bis sich sein Immobilienreich als fragiles Konstrukt entpuppte.

In ihrem Buch „Inside Signa“ zeichnen die Journalisten Rainer Fleckl und Sebastian Reinhart das Psychogramm eines Mannes, der zwischen Glamour und Größenwahn agierte. Auf Basis von Mails, internen Unterlagen und Gesprächen rekonstruieren sie den Aufstieg und Fall des Signa-Imperiums – eine Geschichte von Macht, Geld und Einfluss, die in der größten Wirtschaftsinsolvenz Österreichs mündete.

Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen solchen klicken und über diesen einkaufen, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.

Die Autoren liefern Einblicke in ein weit verzweigtes System aus Geschäftsbeziehungen, politischen Kontakten und riskanten Finanzkonstruktionen. Villen, Yachten und Jets stehen dabei ebenso im Fokus wie die Strategien, mit denen Benko und sein Umfeld über Jahre hinweg Investoren und Entscheidungsträger überzeugten.

„Inside Signa“ ist damit nicht nur ein Stück Wirtschaftsgeschichte, sondern auch eine Analyse der Mechanismen, die einen der spektakulärsten Aufstiege und Abstürze der österreichischen Unternehmenslandschaft ermöglichten.

Causa René Benko

Über die Autoren

