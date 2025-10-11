Buchtipp: „Inside Signa“ – Die Mechanismen hinter René Benkos Imperium

Inside Signa©edition a
Sebastian Reinhart und Rainer Fleckl zeichnen in „Inside Signa“ ein präzises Psychogramm von René Benko. Anhand interner Dokumente beleuchten sie die Netzwerke, Deals und Dynamiken, die zum Aufstieg und Fall seines milliardenschweren Immobilienreichs führten.
Ein Selfmademan, gefeiert als Visionär und umgeben von Wirtschaftselite und Politik: René Benko galt lange als Sinnbild des Erfolgs. Mit spektakulären Deals und prominenten Wegbegleitern dominierte er die Schlagzeilen – bis sich sein Immobilienreich als fragiles Konstrukt entpuppte.
In ihrem Buch „Inside Signa“ zeichnen die Journalisten Rainer Fleckl und Sebastian Reinhart das Psychogramm eines Mannes, der zwischen Glamour und Größenwahn agierte. Auf Basis von Mails, internen Unterlagen und Gesprächen rekonstruieren sie den Aufstieg und Fall des Signa-Imperiums – eine Geschichte von Macht, Geld und Einfluss, die in der größten Wirtschaftsinsolvenz Österreichs mündete.
Das Buch
Inside Signa*
Rainer Fleckl und Sebastian Reinhart zeichnen ein Psychogramm des einstigen „Wunderwuzzis“ und liefern neue Fakten über groteske Deals, Politnetzwerke und den Fall des Imperiums.
Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen solchen klicken und über diesen einkaufen, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.
Die Autoren liefern Einblicke in ein weit verzweigtes System aus Geschäftsbeziehungen, politischen Kontakten und riskanten Finanzkonstruktionen. Villen, Yachten und Jets stehen dabei ebenso im Fokus wie die Strategien, mit denen Benko und sein Umfeld über Jahre hinweg Investoren und Entscheidungsträger überzeugten.
„Inside Signa“ ist damit nicht nur ein Stück Wirtschaftsgeschichte, sondern auch eine Analyse der Mechanismen, die einen der spektakulärsten Aufstiege und Abstürze der österreichischen Unternehmenslandschaft ermöglichten.
Über die Autoren
Rainer Fleckl ist seit mehr als 25 Jahren im Bereich der Investigativen Recherche tätig. Seit November 2023 ist er Investigativjournalist bei der Krone. Für seine journalistischen Tätigkeiten wurde er unter anderem mit dem Alfred-Worm-Preis und dem Prälat-Leopold-Ungar-Preis ausgezeichnet.
Sebastian Reinhart war unter anderem Referent für Untersuchungsausschüsse im österreichischen Nationalrat während der Aufarbeitung der Hypo-Affäre. Nach einer Stelle bei der Recherche-Plattform Addendum war er für das Nachrichtenmagazin Spiegel tätig und arbeitet derzeit für das Nachrichtenmagazin News.