Buchtipp: „Inside Signa“ – Die Mechanismen hinter René Benkos Imperium

Ein Selfmademan, gefeiert als Visionär und umgeben von Wirtschaftselite und Politik: René Benko galt lange als Sinnbild des Erfolgs. Mit spektakulären Deals und prominenten Wegbegleitern dominierte er die Schlagzeilen – bis sich sein Immobilienreich als fragiles Konstrukt entpuppte.

In ihrem Buch „Inside Signa“ zeichnen die Journalisten Rainer Fleckl und Sebastian Reinhart das Psychogramm eines Mannes, der zwischen Glamour und Größenwahn agierte. Auf Basis von Mails, internen Unterlagen und Gesprächen rekonstruieren sie den Aufstieg und Fall des Signa-Imperiums – eine Geschichte von Macht, Geld und Einfluss, die in der größten Wirtschaftsinsolvenz Österreichs mündete.