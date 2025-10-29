ReGuest steigt bei Schweizer Servecloud ein

Das Softwareunternehmen ReGuest AG aus Südtirol hat eine 30-Prozent-Beteiligung an der Schweizer Servecloud AG übernommen. Wie das Unternehmen am 29. Oktober 2025 mitteilte, ist die Beteiligung Teil einer langfristigen Wachstumsstrategie, mit der ReGuest seine Position im europäischen Markt für Hoteltechnologie ausbauen will.

Servecloud mit Sitz in der Schweiz entwickelt Systeme, mit denen Hotels ihre technischen Anwendungen zentral verwalten können – unabhängig von den jeweils eingesetzten Softwarelösungen. Das Ziel beider Unternehmen ist es, Hoteliers künftig eine stärker integrierte digitale Infrastruktur anzubieten.