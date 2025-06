ReGuest steigt bei Indicate ein: KI und Datenpower für die Hotellerie

Was früher Intuition war, soll heute auf validen Daten basieren. Genau hier setzt das Joint Venture zwischen ReGuest und Indicate an. Die Hotelbranche erhält damit ein Werkzeug, das mehr kann als nur Daten speichern – es übersetzt sie in Handlung. Und das ist in einem dynamischen, stark fragmentierten Markt wie der Hotellerie oft genau der Unterschied zwischen „ausgebucht“ und „noch Zimmer frei“.