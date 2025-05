ReGuest übernimmt Opensmjle: Neue Allianzen für Europas Hotel-Tech-Markt

Was passiert, wenn ein börsennotierter Südtiroler Hotel-Tech-Spezialist auf ein kreatives Digitalstudio aus Köln trifft? Es entsteht ein neuer Player mit internationalem Anspruch: Die ReGuest AG, mit Sitz in Meran und seit Ende 2024 an der Börse, gibt die Übernahme der Opensmjle GmbH bekannt.

Dieser Schritt markiert eine weitere wichtige Wachstumsphase für die seit Dezember 2024 an der Wiener Börse notierte ReGuest – das erste Südtiroler Unternehmen überhaupt, das börsennotiert ist – die sich mit Unterstützung der Rosinger-Gruppe auf eine internationale Expansion vorbereitet.