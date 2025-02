Rauchen wird wieder teurer

Der Griff zur Zigarette wird in Österreich bald wieder teurer: Mit 1. April wird die Tabaksteuer auf 83,50 Euro je 1.000 Stück angehoben. Die Tabakindustrie gibt diese Erhöhung zum Teil bereits ab März an die Konsumenten weiter. Raucherinnen und Raucher müssen dann 20 bis 30 Cent mehr pro Packung bezahlen, berichtete die "Kronen Zeitung" am Freitag. Die in Deutschland beliebte und bei uns günstigere Marke L&M wird um 50 Cent teurer, um den Einkaufstourismus zu unterbinden.

