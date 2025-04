OMV-Anlage nimmt Betrieb nach Störung wieder auf

Nach einer Betriebsstörung in Österreichs einziger Raffinerie in Schwechat bei Wien hat die OMV mit der Wiederinbetriebnahme der betroffenen petrochemischen Anlage begonnen. "Der Hochfackelbetrieb in der OMV Raffinerie Schwechat ist eingestellt. Wir sind derzeit bei der Wiederinbetriebnahme der petrochemischen Anlage", schrieb das Unternehmen auf APA-Anfrage am Mittwoch. In der Anlage war es am Dienstagvormittag zu einem Ausfall gekommen.

von APA