Tanken ist in vielen Reiseländern teurer als in Österreich

Mit dem Schulschluss am Freitag in Ostösterreich und eine Woche später auch in den anderen Bundesländern starten viele ihre Urlaubsreise ins Ausland. Dafür nutzten laut Statistik Austria im Vorjahr 47 Prozent das Auto. Die beliebtesten Auslandsreiseziele waren Italien, Deutschland, Kroatien, Spanien und Griechenland.

Im beliebtesten Urlaubsland Italien kostet eine 50-Liter-Tankfüllung Eurosuper aktuell um rund neun Euro mehr als hierzulande, Diesel um gut vier Euro. In Deutschland und Griechenland ist Eurosuper sogar um rund elf Euro teurer. In Frankreich und Portugal müssen Autofahrer ebenfalls tiefer in die Tasche greifen. Deutlich günstiger ist das Tanken hingegen in Kroatien (Eurosuper: -2,20 Euro, Diesel: -4,30 Euro), Spanien (Eurosuper: -2,60 Euro, Diesel: -7,10 Euro) oder Bulgarien, wo eine 50-Liter-Füllung Eurosuper um mehr als 16 Euro weniger kostet.

Innerhalb der EU ist der Benzinpreis in Dänemark am höchsten - 50 Liter Eurosuper schlagen mit gut 99 Euro zu Buche, rund 23 Euro mehr als in Österreich. Beim Diesel liegt die Schweiz an der Spitze: Dort zahlt man für 50 Liter um über 19 Euro mehr als hierzulande, gefolgt von Dänemark und Finnland.

Laut VCÖ lohnt sich spritsparendes Fahrverhalten unabhängig vom Urlaubsland: Wer auf der Autobahn statt mit 130 km/h mit 100 bis 110 km/h unterwegs ist, kann den Spritverbrauch um ein Fünftel senken. Weitere Tipps des VCÖ: vorausschauend fahren, rasch hochschalten, unnötiges Gepäck vermeiden und die Klimaanlage maßvoll einsetzen.