Finanzamt stellte zahlreiche Verstöße bei Skihütten fest

Mehr als 30 Verstöße gegen die Registrierkassen- und Sozialversicherungspflicht stellten Bedienstete des Finanzamts Ende Februar bei Kontrollen in Skihütten in Salzburg, Tirol und der Steiermark fest. Unterstützt von der Finanzpolizei im Amt für Betrugsbekämpfung wurden bei der Aktion "Hüttenzauber" - teils auf Skiern - 53 Betriebe überprüft, teilte das Finanzministerium am Samstag in einer Aussendung mit.

von APA