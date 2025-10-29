News Logo
ABO

Nvidia als erste Firma mehr als 5 Billionen Dollar wert

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Das Unternehmen spielt eine wichtige Rolle im KI-Boom
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, JUSTIN SULLIVAN
Der US-Chipkonzern Nvidia hat als erstes Unternehmen die Marke von 5 Billionen Dollar (4,3 Billionen Euro) beim Börsenwert geknackt. Die Nvidia-Aktie ist auf einem Höhenflug, weil das Unternehmen eine Schlüsselrolle im aktuellen Boom rund um Künstliche Intelligenz spielt. In den ersten Handelsminuten stieg der Kurs zeitweise um gut 4,5 Prozent auf über 210 Dollar. Die vorherige Billionen-Marke hatte Nvidia erst Anfang Juli durchbrochen.

von

"Auch wenn die Marke von fünf Billionen Dollar im historischen Kontext unvorstellbar erscheint, kommt sie von einem Unternehmen, das es geschafft hat, bei allen Kennzahlen die Konkurrenz hinter sich zu lassen", kommentierte Art Hogan, Chefstratege beim Vermögensverwalter B. Riley.

Nvidias Chip-Systeme werden rund um die Welt für das Training von Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz verwendet. Schwergewichte wie Google oder der Facebook-Konzern Meta füllen damit ganze Rechenzentren, aber auch KI-Start-ups wie die ChatGPT-Erfinderfirma OpenAI sind Nvidia-Kunden. Diese Schlüsselposition ließ das Geschäft von Nvidia in den vergangenen zwei Jahren explosiv wachsen. Anleger setzen darauf, dass Nvidia diese dominierende Rolle gegen Rivalen verteidigen kann.

Zuletzt kam hinzu, dass Nvidia-Chef Jensen Huang ein gutes Verhältnis zur Regierung von Donald Trump aufbauen konnte. Er überzeugte den US-Präsidenten von der Ausnahmerolle Nvidias und punktete mit dem Bau einer Fabrik in den USA. Trump will sich bei seinem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping dafür einsetzen, dass Peking Einschränkungen für die Verwendung von Nvidia-Chips in dem Land aufhebt.

Die USA lassen allerdings selbst die leistungsstärksten Nvidia-Systeme nicht nach China liefern. Huang redet auf die US-Regierung ein, dass am Ende ein starker Konkurrent für amerikanische Technik in China entstehen könnte, wenn der dortige Markt für Nvidia verschlossen bleibt. Mit dem Börsen-Rekord festigt Nvidia den Status als wertvollstes Unternehmen mit weitem Abstand zu anderen Tech-Konzernen. Der Software-Riese Microsoft und Apple liegen aktuell bei rund 4 Billionen Dollar.

Nvidia hat sich vom Nischenanbieter für Grafikkarten zum Rückgrat der globalen KI-Industrie entwickelt. "Sie haben es geschafft, die meisten der aktuell spannendsten und einflussreichsten Themen der Tech-Welt aufzugreifen", formulierte es Bob O'Donnell von TECHnalysis Research. Die enorme Bewertung weckt zugleich hohe Erwartungen an die Quartalsberichte, bei denen bereits ein Anflug von Schwäche heftige Kursreaktionen auslösen kann. Nvidia legt seine Zahlen für das dritte Quartal am 19. November vor.

Über die Autoren

