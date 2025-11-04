Norwegischer Staatsfonds stimmt gegen Elon Musks Billionen-Gehaltspaket bei Tesla

NBIM hält 1,12 Prozent an Tesla. Der Fonds hatte bereits gegen Musks vorheriges, 56 Mrd. Dollar schweres Vergütungspaket aus dem Jahr 2018 gestimmt. Musk hatte daraufhin einen Besuch in Norwegen, einem wichtigen Absatzmarkt in Europa, abgesagt. Der US-Investor Baron Capital erklärte am Montag, für das Paket zu stimmen. Die Annahme durch die Aktionäre insgesamt gilt als wahrscheinlich, nachdem der Tesla-Verwaltungsrat für eine Zustimmung der Aktionäre geworben hatte und davor warnte, dass Musk den Autobauer bei einer Ablehnung verlassen könnte. Ein neues Gesetz am Firmensitz in Texas ermöglicht es Großaktionär Musk außerdem, mit seinem Anteil von gut zwölf Prozent selbst abzustimmen.

Die Tesla-Aufseher hatten bei der Vorstellung des Plans im September erklärt, um die Vergütung zu erreichen, müsse Musk Ziele zur Weiterentwicklung von Tesla erreichen, die einem Flug zum Mars glichen. Dazu gehört eine Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen Dollar. Nach einer Reuters-Analyse genügt es, eine Handvoll der einfacheren Ziele zu erreichen, um Musk mehr als 50 Mrd. Dollar einzubringen. Autoexperten zufolge liegt die Messlatte beim Absatzziel besonders niedrig. Verkaufe das Unternehmen im Schnitt 1,2 Millionen Autos pro Jahr und steigere es den Börsenwert bis 2035 von heute 1,4 auf zwei Billionen Dollar, erhalte er Aktien im Wert von 8,2 Mrd. Dollar. Das wären eine halbe Million Autos weniger pro Jahr, als Tesla 2024 losschlug.